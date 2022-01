A tavalyi évben őrült kilengéseket tapasztalhattunk a befektetési piacokon: csúcsot döntöttek a részvényindexek, a kriptodevizák, és tovább száguldottak a technológiai mamutok – nem kérdés, ez volt a rekordok éve. A tőzsdei optimizmus árnyékában azonban egy új trend is született, amivel akár több milliót is szakíthattak az átlagemberek. Szakértők szerint a szerencsekerék 2022-ben alábbhagyhat.

Rekordlázban égett a pénzügyi piac 2021-ben: kilőtt az amerikai tőzsde, soha nem látott csúcsokat döntöttek a kriptodevizák, megjelentek a közösségi médiák hétvégi tőzsdései és velük együtt a „mémrészvények” is. Delta, omikron, éta, kappa, lambda, mű – mind 2021-ben megjelent vírusvariánsok, amik minden bizonnyal a tavalyi év legfontosabb közéleti szereplői voltak. Bár egy globális pandémia idején azt gondolnánk, hogy a világ befektetési eszközei csődöt mondanak, ez a tavalyi évben pont fordítva történt.

A koronavírus megjelenése komoly aggályokkal töltötte el a világ gazdaságait; a vezetők egymás után hozták meg az újabb és újabb korlátozásokat, aminek hatására leálltak gyárak, bezártak üzletek, megtorpant a turizmus, és több millió ember veszítette el a munkáját. Muszáj volt olyan hirtelen monetáris döntéseket hozni, amik elárasztják pénzzel a lakosság nagy részét – ilyen volt például itthon a hitelmoratórium is –, hogy az emberek minél többet költhessenek, és tovább működtessék a gazdaságot. A költekezéseink ennek értelmében nem megszűntek, hanem ellenkezőleg, úgy költöttük a pénzt, mintha nem lenne holnap. De pontosan mi történt a piacon, és miért volt ez olyan különleges? Vajon érdemes idén is kutatni az elképesztő hozamú mémrészvényeket?

Soha nem látott rekordévet zártunk

Nem panaszkodhatnak a New York-i tőzsdecápák, a tavalyi év sok jót hozott számukra: csak úgy halmozták a rekordokat az amerikai tőzsdeindexek, mind az S&P 500, a Dow Jones, mind a Nasdaq Composite Index kimagasló – még sose látott ­– eredményeket ért el a tavalyi évben. Az amerikaihoz hasonlóan a magyar BUX-index is kilábalt a 2020-as gödréből, és szintén rekordmagasságba emelkedett 2021-ben. A nemzetközi részvénypiacon belül egyébként továbbra is az olyan vezető technológiai „mamutok” vitték a prímet, mint a Microsoft, az Apple vagy az Amazon. Móró Tamás, a Concorde Csoport vezető stratégája szerint ez így is marad.

Így teljesített az elmúlt években az S&P 500

Forrás: teletrader.com

A kriptopiac is hasonlóan jól teljesített, a legnagyobb virtuális devizák mind csúcsmagas árfolyamot értek el. Az Index tavaly többször is beszámolt róla, hogy a világ jelenlegi legnagyobb kriptodevizája, a Bitcoin soha nem látott történelmi rekordokat döntött meg. Az Ethereum és a Binance Coin árfolyamai is hasonlóképp alakultak, az utóbbi például a 2020. május 4-ei 17 dolláros átlagárfolyamról 624 dollárra nőtte ki magát 2021. május 3-ra.

Azonban a tőzsdepiac tavaly nemcsak a Wall Streetnek kedvezett, de a hétköznapok emberére is rámosolygott a szerencse: olyan trend érkezett, ami a kisembereknek is kedvez.

Aranybánya lett egy közösségi média chatszobájából

Bár a tőzsdei alakulásokat nagy részben befolyásolta a koronavírus-járvány és az azzal járó monetáris politika, arra senki nem számított, hogy egy teljesen új trend üti majd fel a fejét: 2021 januárjában egy közösségimédia-beszélgetésből indult vásárlási őrület jelent meg a részvénypiacon, ami rendesen megszorongatta a nagytőkés befektetőket.

A január elején halálra ítélt GameStop szórakoztatóelektronikai cég egyik napról a másikra az év legjobb rövid távú befektetése lett.

Egy WallStreetBets (WSB) nevű közösségimédia-fórumon ugyanis amatőr brókerek beharangozták a videójátékokkal foglalkozó céget, mondván, hogy az év befektetése lesz – ami később be is jött. Volt olyan, hogy az egy évvel korábbi árfolyamhoz képest 3500 százalékkal nőtt a GameStop-részvények értéke.

Valósággal kilőtt a GameStop (GME) árfolyama

Forrás: teletrader.com

A befektetési ötletgazda a saját elmondása szerint 50 ezer dolláros kezdeti befektetésből 34 millió dollárt csinált a hirtelen növekvő árfolyamon. Ha 2020. májusban négy-öt dollárért vettünk volna egyetlen GameStop-részvényt, akkor 2021. január végén eladhattuk volna akár háromszáz dollárért is – így kereshettünk volna akkori dollárárfolyamon majdnem kilencvenezer forintot egyetlen részvényen. De nem a GameStop volt az egyetlen mémrészvény tavaly, az év második felében a moziláncot üzemeltető AMC került reflektorfénybe: a 2021. május 3-án még 9,5 dollárnál tartó árfolyam gyorsan feltornázta magát, június 14-én már elérte az 59 dollárt is.

Úgy tűnik, tavaly elérhetővé vált a tőzsdepiac a mindennapi emberek számára, és sokan képesek voltak elmélyült tudás és tapasztalat nélkül óriási hozamot bezsebelni. De vajon miért pont most jelent meg ez a fajta mánia a piacon? A szakértők szerint éppen most volt itt az ideje.

Az elemzők szerint minden adott volt

Cinkotai Norbert, a KBC Equitas részvényelemzője szerint három konkrét dolognak volt az eredménye a tavalyi év kisbefektetői mániája. Az egyik a technológia, ami lehetővé tette a közösségi platformokon az egyszerű kommunikációt (Reddit, Facebook-csoportok, Twitter). A másik, hogy a kereskedési platformok is fejlődtek, kialakultak jobb, könnyebben használható mobilalkalmazások, ahol sokszor akár ingyen is lehet kereskedni. A harmadik a pandémia volt, ugyanis az emberek a korlátozások miatt gyakran otthon maradtak, ebből adódóan sok esetben megnőtt a befektetési hajlandóságuk.

Mivel a sportesemények is elmaradtak, az emberek sportfogadások helyett inkább a közösségi médiát böngészték, ahol rátalálhattak olyan oldalakra, mint a Reddites WallStreetBets.

Egyébként 2009 óta – amikor is elindult a gazdasági és a részvénypiaci fellendülés – nem volt nagyon jelentős kisbefektetői részvétel. Zsiday Viktor közgazdász szerint ennek már itt volt az ideje, ugyanis általában a tőkepiacok 5-10 éves ciklusának a tetején szokott látszani, hogy nagyon megnő a kisbefektetők részvétele. A szakértő szerint utoljára 1999–2000-ben volt ilyen csúcs, amikor az amerikai NASDAQ-részvényindex körül alakult ki egy mánia. Ez egyébként a globális tőkepiac történetének egyik legnagyobb mániája volt, óriási növekedésnek indult az amerikai és globális részvénypiac a technológiai fejlődéseknek és felfedezéseknek köszönhetően. De 2009 óta, amióta elindultunk egy emelkedő piacon, még nem volt jelentős kiugró trend – legalábbis 2020-ig nem. Ekkor ugyanis az történt, hogy mindenki kapott egy jó nagy adag pénzt, és elérkezett a kisbefektetői részvétel boom. Ennek volt az egyik kicsúcsosodása az AMC-, a GameStop- és a többi mémrészvény. Azonban a közgazdász szerint ez a szerencsekerék 2021-ben tetőzhetett.

Mindez már a múlté?

Cinkotai Norbert úgy gondolja, hogy bár biztosan lesznek olyan mémrészvények, amiknek az árfolyamát felhajtják kéthetes időtávon, de a szabályozók már sokkal jobban figyelnek ezekre a megmozdulásokra. A tőzsdepiacnak sem jó, hogy ki tudnak alakulni ilyen anomáliák rövid távon. Nyilván a spekuláció megengedett, viszont nem feltétlenül szabályos így összebeszélni, attól függetlenül, hogy ez most egy fórumon történik, vagy egy baráti társaság tervezi meg – tette hozzá. És bár sokak elmondása szerint jól nézhet ki, hogy a kisemberek Robin Hood módjára kibabrálnak a nagytőkésekkel, de valójában nem is biztos, hogy nagyon rosszul járnak.

A tőkepiaci mániák attól könnyen össze tudnak omlani, ha felmegy a pénz értéke, és erre a mostani kamatemeléssel jó esély lehet ­– mondta Zsiday Viktor közgazdász –, ilyenkor ugyanis az alternatív befektetések – mint a bankbetétek – több pénzt hozhatnak, így elvéve a figyelmet a tőzsdéről. Tehát 2022 ebből a szempontból eltérőbb év lesz: jönnek a további hozamemelkedések, amik csökkentik majd az effajta kezdeményezéseket. Azonban szerinte maguktól is kipukkannak ezek a mániák, ha nincs több beszálló, akkor nem tud továbbmenni a szerencsekerék.

A szakértők egyetértettek abban, hogy ha lesz is új mémrészvény, azt kiemelt odafigyeléssel vásárolhatják csak a kisbefektetők.

Ezekre a papírokra jellemző, hogy nagyon gyorsan felmegy a részvények ára, majd nagyon gyorsan vissza is zuhan.

Tehát lehet valaki jó időpontban beszálló, de ez gyorsan átfordulhat úgy, hogy akár sokkal rosszabbul jöjjön ki a dologból – így akár veszélyesek is lehetnek ezek a részvények. Ha megnézzük, tavaly a Gamestopnál is csak pár napig volt nagyon magas az árfolyam, azonban pár héttel később már nagy bukót lehetett felhalmozni.

