Nincs megállás, tovább terjeszkedik az Amazon

Az Amazon Style a Los Angeles-i The Americana at Brand bevásárlóközpontban nyílik az év második felében, és várhatóan a legmodernebb technológiákkal segíti a vásárlókat. Az üzletben ugyanis a ruhaállványokat QR-kóddal látják el, így azokat beolvasva a vásárlók láthatják a rendelkezésre álló méreteket, színeket, a vásárlói értékeléseket és az adott ruhadarab összetételét is.

Ezután egy gombnyomással a kiválasztott darabokat egy próbafülkébe küldik. Ennek nagy előnye, hogy a termékeket anélkül lehet kiválogatni, hogy a vásárlók a polcok között turkálnának. Amikor a próbafülke készen áll, az Amazon applikációja kép- és hangüzenettel jelez a vásárlónak – írja a The Verge.

A próbafülkéknek emellett saját érintőképernyőjük is lesz, így a vásárlók kérhetik, hogy több terméket vagy más méretet hozzanak nekik. A ruhadarabokat természetesen a boltban is meg lehet vásárolni, de az Amazon Shopping alkalmazásban elmentve ezek később is megrendelhetők.

Az áruház emellett támogatja az Amazon One fejlesztést is, amely a tenyeret elemezve igazolja a vevők személyazonosságát, ugyanúgy, mint ahogy azt az arcfelismerő szoftverek teszik. Ezt a későbbiekben a munkahelyre való bejutásra, hűségprogramokban való részvételre használhatják a belépőkártyák vagy a hűségkártyák alternatívájaként.

A vállalat fizikai bolttal bíró élelmiszerboltjaiban, az Amazon Go és az Amazon Fresh üzletekben eddig csak a „just walk out”-technológiát alkalmazták, amely lehetővé teszi, hogy a vásárlók felvehessék a termékeket, és kisétáljanak anélkül, hogy a pénztárnál fizetni kellene értük.

Ehhez eddig csupán egy applikációt kellett letölteni, majd csatlakoztatni hozzá az Amazon-fiókot, innen pedig már automatikusan monitorozzák, mit rakott a vásárló a kosarába. A megvásárolt árukkal már csak ki kell sétálni a boltból, és az összeg egyből megjelenik a vevő személyes fiókjában.

Az óriásvállalat szerint az új üzlet helytakarékos, és „kétszer annyi stílust” tud kínálni, mint a hasonló méretű hagyományos üzletek.

(Borítókép: Nathan Stirk / Getty Images Hungary)