Újra fellendülőben a taxis szektor

A taxis szektor az egyik legsúlyosabban érintett gazdasági szektor a koronavírus pandémia alatt, és ez látványosan megjelenik a termelési mutatószámokban is: 2020-ban 40 százalékot esett a taxitársaságok összesített árbevétele – derül ki az Opten ágazati elemzéséből. A taxitársaságok eredményessége a 2010-es évek szintjére esett vissza, csupán egy év alatt 1500 taxis egyéni vállalkozó adta vissza az engedélyét – közel 20 százalékkal csökkent a taxisok száma.

A tavalyi év azonban reménnyel töltheti meg az iparágban dolgozókat: 2021-ben újra emelkedni kezdett az egyéni vállalkozók száma és úgy tűnik egyre jobban nő a kereslet is. Bár az iparágban dolgozók száma még közel nem éri el a járvány előtti helyzetet, a szereplők létszámának a csökkenése úgy néz ki megállt: kevesebb alkalmazott hagyja el a piacot, sőt, enyhe növekedés volt tapasztalható. Jelenleg egyébként 700 társas vállalkozás működik Magyarországon összesen 1300 alkalmazottal, és hozzájuk társul a 6700 egyéni vállalkozó.

Az előrejelzések szerint 2022-ben is fellendülés várható a piacon: az egyéni vállalkozók száma tovább nőhet és a kereslet tovább erősödik majd. Az ugyanakkor már biztos, hogy ha a vállalkozók száma vissza is áll a korábbi szintre, nem lesz már olyan az iparág, mint régen: minden szereplő között új versenyhelyzet van kialakulóban és a koronavírus hatásának lesznek nyertesei és vesztesei is.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)