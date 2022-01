Ingyen átadja az államnak az Alföldvíz Zrt.-ben lévő részvényei egy részét Békéscsaba

Csütörtöki ülésén határozott a békéscsabai közgyűlés arról, hogy az Alföldvíz Zrt.-ben lévő tulajdonrészét ingyen átadja az államnak, egyúttal arról is döntve, hogy a város részt kíván venni a Nemzeti Vízművek Zrt. integrációs programjában – adta hírül az MTI.

A víziközmű-társaságban 32,88 százalékos tulajdonnal rendelkezett a békéscsabai önkormányzat, most pedig egy zárt ülésen döntöttek annak átruházásáról.

A döntés értelmében az Alföldvíz Zrt.-ben lévő 89 414 részvény közül az állam 75 414-et kap meg ingyenesen, valamint átruházzák a jogelődnek számító Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló 27,79 százalékos tulajdoni részt, valamint az ahhoz kapcsolt vagyont is – közölte az MTI-vel Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere.

Az elfogadott határozat szerint az önkormányzat 5,15 százalékos tulajdoni részt továbbra is meg kíván tartani, így felügyelőbizottsági tagot is delegálhat, így a jövőben is a legnagyobb önkormányzati tulajdonos marad a társaságban.

