Vendéglátás, virágkereskedelem: hétfőn ismét robban a szerelembomba

Február 14-én, hétfőn Valentin-nap lesz, amikor azok is elmennek étterembe, szállodába vagy virágboltba, akik az év többi részében egyébként nem szoktak. Ennek fényében kérdeztük a szereplőket arról, hogy mekkora forgalomnövekedésre számítanak.

„Legalább 30-40 százalékos forgalomnövekedésre számíthatnak a hazai éttermek Valentin-napon, míg sok hely telt házzal üzemel majd, így mindenképpen érdemes előre asztalt foglalni” – hívta fel a figyelmet Gendur András, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) gasztronómiai társelnöke, aki szerint a laposabb januári hetek után kimondottan nagy szüksége van a vendéglátóipari szektornak az ehhez hasonló ünnepekre.

A Valentin-nap a járvány szempontjából is egyfajta mentőövet jelent az éttermeknek, ezen a napon ugyanis azok is kimozdulnak, akik az év többi részében egyébként nem szoktak. A legtöbben azokat a belföldi vendégkörre építő, jó hírű vendéglőket keresik, ahol viszonylag alacsony a kockázat, ezen a napon ugyanis senki sem szeretne csalódni

– mondta az Indexnek Gendur András, aki szerint a 2010-es évektől kezdve fokozatosan lett egyre nagyobb súlya a Valentin-napnak, a vendégek ilyenkor az átlagnál jóval több pénzt is hajlandóak kifizetni egy finom vacsorára.

„Minden étteremben más a szokás, egyes helyeken külön menüvel készülnek a férfiaknak és a hölgyeknek, míg máshol a ház ajándékaként előétellel, desszerttel, borral vagy virággal kedveskednek” – emelte ki a gasztronómiai szakember.

A szállodákban is bátrabban költenek a szerelmesek

Baldauf Csaba, a MSZÉSZ elnöke a szállodák vonatkozásában szintén arról beszélt, hogy az év eleji holtszezon után – ami most ráadásul a Covid-járvány ötödik hullámmal is egybeesett – minden, jó forgalmat generáló hétvége jól jön a szektornak.

A vidéki szállodák – melyek főként a belföldi vendégkörre építenek – komoly forgalomnövekedésre számíthatnak ebben az időszakban, a telt ház vagy az ahhoz közeli állapot sem ritka

– mondta lapunknak Baldauf Csaba, aki szerint számos olyan hotel van, amely kifejezetten a romantikára épít, ezek lehetnek most a legnépszerűbbek.

„Jellemzően a vendégek bátrabban költenek, a foglalási adatok alapján akár a drágább szobákat is kiveszik, melyekhez gyakran extra kéréseket is kapcsolnak. Emellett a spaszolgáltatásokat is jobban kihasználják, ilyenkor különösen megnő az igény a páros kezelésekre, a kényeztető masszázsokra” – emelte ki a MSZÉSZ elnöke.

Akár ötszörös forgalom a virágosoknál, fókuszban a vörös rózsa

„Egy átlagos hétfői naphoz képest három-ötszörös forgalomra számíthatnak a virágüzletek” – erről a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületének ( VVVMSZE) elnöke beszélt az Indexnek. Boros Attila felidézte: a korábbi virágkötő egyesület már a kilencvenes évek elején komoly szerepet vállalt abban, hogy a Valentin-nap hazánkban is elterjedjen, a kétezres évektől kezdve pedig fokozatosan vált egyre népszerűbbé.

„A vásárlók 70 százaléka ezen a napon vörös rózsát vásárol, de szintén sokan keresik az olyan tavaszi virágokat, mint a tulipán vagy a boglárka. Színekben itt is a piros, a pink és a bordó dominál” – emelte ki a VVVMSZE elnöke, aki beszélt arról is, hogy az új esztendő az ötödik hullám ellenére sem indult rosszul, a korábbi évekhez képest nincs jelentős forgalomcsökkenés, ami a jelenlegi járványhelyzetben már mindenképpen biztató.

(Borítókép: Virágcsokrot visz egy férfi egy nappal Valentin-nap előtt. Fotó: MTI / EPA / Mohamed Hosszam)