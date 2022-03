Az orosz RTSI tőzsdeindex az orosz-ukrán háború miatt 2022. február 25-ig néhány hét leforgása alatt lefeleződött. Nem csoda, hiszen előbb a háborús várakozások, aztán a háború, majd a meghozott szankciók hatására a befektetők körében pánik tört ki. Az orosz tőzsde február 25. után már ki sem nyitott.

A feketeleves és az árfolyamok még ennél is nagyobb esése csak ezután következett: február 26-tól az orosz részvényekkel már nem Oroszországban, hanem március 1-jéig euróban a német tőzsdén, március 2-ig pedig dollárban az amerikai tőzsdén kívüli, úgynevezett OTC (over-the-counter) piacon lehetett kereskedni. A londoni tőzsdén is volt eddig lehetőség orosz részvényekkel kereskedni, azonban 27 részvény esetében ezt március 2-án felfüggesztették, köztük van a Sberbank is. Eközben a helyi hatóságok Oroszországban megtiltották a külföldieknek az orosz eszközeik értékesítését.

Az amerikai OTC piac adatai viszont jól mutatják, hogy mi történt február 26-tól március 2-ig az orosz részvényekkel: a legnagyobb orosz cégek részvényeinek, letéti jegyeinek árfolyama meredek esést szenvedett el, hiszen

a Gazprom árfolyama 5,29 dollárról 2,06 dollárra, a Roznyeft 4,83 dollárról 3 dollárra, a Lukoil 49,86 dollárról 11,61 dollárra, a Novatek 129,4 dollárról 38,3 dollárra, a Sberbank pedig 4,43 dollárról 0,91 dollárra csökkent.

Ha a jövőben az orosz tőzsdét még a jelenlegi hangulati tényezők megléte mellett ismét kinyitnák, akkor számíthatunk arra, hogy az amerikai OTC-piacon bekövetkezett, orosz részvényekkel kapcsolatos árfolyamváltozások hatása kitart addig, hogy majd akkor is a mostani amerikai árszinthez közeli orosz részvényárfolyamok lehessenek az irányadók.

A cégek kapitalizációja is nagyot esett vissza, a Lukoilé 9,42 milliárd, a Novateké 11,47 milliárd, a Gazpromé 13,00 milliárd, a Sberbanké 33,47 milliárd, a Roznyefté 28,50 milliárd dollárra esett vissza - a Gurufocus.com adatai szerint.

Csütörtökön bejelentették, hogy az orosz részvények kikerülnek az MSCI és az FTSE Russell által létrehozott indexekből. Utóbbiból március 7-én törlik a papírokat, az MSCI Russia indexeket pedig március 9-én átsorolják a feltörekvő piaci státuszból önálló piaci státuszba – közölték az indexszolgáltatók szerdán külön-külön közleményben a Business Insider szerint.

Eközben a nyugati cégek is veszteségeket könyvelhetnek el, miután számos vállalat bejelentette, hogy kivonul az orosz piacról vagy korlátozza ottani tevékenységét. A teljesség igénye nélkül az ilyen döntést hozó vállalatok közé tartozik az Apple, az Audi, az Amazon, az Adobe, az AMD, a BMW, a Boeing, a Coca Cola, a Dell, a DHL, az Intel, a Lenovo, a Mercedes, a Nike, a Porsche, a Renault és a Sony.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)