Orbán Viktor: Meg kell akadályozni, hogy a háború árát a magyarokkal fizettessék meg

A legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból – jelentette ki a miniszterelnök a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) gazdakongresszusán. Rámutatott:

A háborút elítéljük, különösen, hogy itt van a szomszédunkban. Az erőszakra nemet mondunk, szövetségeseinkkel együtt vagyunk, és ez mind fontos, de a legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborús konfliktusból.

Hozzátette: minden háborút sokfajta nézőpontból lehet vizsgálni, és érdemes is, de a döntések meghozatala előtt, csak egyetlen nézőpont lehetséges, „egyfajta szemüveget lehet csak föltenni, a magyar szemüveget”.

A kormány az elmúlt napokban „nem tévesztette el a lépést”, és a következő hetekben sem fogja eltéveszteni, mert a legnehezebb pillanatokban is képesek lesznek megőrizni nyugalmukat. Nem fogjuk felcserélni a háborúra való rátekintés nézőpontját, szemüvegét semmilyen más, külföldről tanácsolt, idegen megközelítési módokra – közölte a kormányfő.

Fontosnak nevezte, hogy a kormány most és a következő hónapokban olyan döntéseket hozzon, amellyel megakadályozza, hogy „a háború árát a magyarokkal fizettessék meg” – tudósított az MTI.

Lezárul a világ

A Pénzcentrum beszámolója szerint a kormányfő arról is beszélt, hogy az egész magyar külkereskedelmi stratégiánkat módosítani kell. Szerinte a háborúnak ott is jelentkezhetnek következményei, ahol nem számítunk rá. A miniszterelnök attól tart, hogy a bevezetett Oroszország elleni szankciók nekünk is fájni fognak.

Magyarország nyitott kereskedelmi rendszert épített ki, hiszen egy szabad, átjárható világban érdekelt.

Ez most elnehezült, mert a világ lezárul. Arra kell készülni, hogy az egész magyar külkereskedelmi stratégiánkat módosítani kell

– mutatott rá a kormányfő. Úgy látja, hogy Magyarország számára a háború csak veszteséget hozhat, így abban vagyunk érdekeltek, hogy minél hamarabb béke legyen, és a most beszűkült piacaink egy részét vissza tudjuk szerezni.

A miniszterelnök a jövőről szólva úgy fogalmazott: olyan intézkedések várhatók, amelyek következményeit a Nyugat, így Magyarország is viselni fogja. Az emelkedő energiaárak minden gazdasági szereplőt nehéz helyzet elé állíthatnak. Az energiahordozók áremelkedésénél már csak az rosszabb, ha nincs energia. Ezért hazánknak az az érdeke, hogy a szankciók ne érintsék az energiát.

Az Oroszországba és Ukrajnába irányuló magyar agrárexport öt százalék körüli, tehát kicsi az ágazat kitettsége. Az import egy másik kérdés, az Oroszországból és Ukrajnából érkező importunk 15 százalékát körüli – jelezte Orbán Viktor, aki a forint árfolyamának ingadozását is aggasztónak nevezte.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher