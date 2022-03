Matolcsy György: Elindulunk a fenntartható felzárkózás felé

A 2008–2009-es válság után hat és fél évig tartott a korábbi GDP-szint elérése, most viszont ehhez másfél év is elég volt – írta véleménycikkében Matolcsy György. A jegybankelnök a Magyar Nemzetben megjelent írásában emlékeztetett: hitelalapú volt az eredményes magyar válságkezelés, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) célzott programjai is döntően segítettek.

Matolcsy György írásában azt is kifejtette, hogy Magyarország két év alatt két százalékkal került közelebb az EU27-ek átlagos fejlettségéhez. Hozzátette: az előzés a válságban is majdnem összejött.

Portugália már csak egy százalékkal van előttünk, ahogy a lengyelek is. Ezt az egyszázalékos előnyt ebben az évben ledolgozhatjuk

– fogalmazott.

A jegybankelnök megjegyezte, hogy a válságkezeléshez forrást szerezni az állami vagyon erőltetett eladásával is lehetett volna, ez azonban szerinte „drámai hiba” lett volna. A másik út Matolcsy György szerint egy „óriási összegű devizahitel” felvétele lett volna az MNB által biztosított 11 ezer milliárd forint helyett.

Az euró/dollár alapú hitelfelvétel azonban világjárvány és világgazdasági válság idején aligha lett volna megoldható, de ha mégis kivitelezhető lett volna, akkor közel 30 milliárd euró új hitelt kellett volna felvenni, ami több mint 20 százalékkal megemelte volna az államadósság rátáját – tette hozzá.

Ahogy a 2010–2019 közötti sikeres évtized jó alapot teremtett a 2020–2021-es eredményes válságkezeléshez, úgy építhetünk majd a jelenlegi sikerekre, amikor elindulunk a fenntartható felzárkózás felé. Ehhez először meg kell törni az infláció erős ütemét, és helyre kell állítani pénzügyeink egyensúlyát

– állapította meg Matolcsy György.