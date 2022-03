Változatlanul hagyták az alapkamatot

Noha nagy várakozások előzték meg a mai tanácskozást, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa mégis változatlanul hagyta a jegybanki alapkamat mértékét, így az továbbra is 3,40 százalék maradt. Nem változott az O/N jegybanki betét kamata, szintén 3,40 százalék maradt. Egyedül az O/N fedezett hitel és az egyhetes fedezett hitel kamata változott, mindkettő 100 bázispontot emelkedett, így ezek mértéke 6,40 százalék lett.

Ez utóbbi döntéssel lényegében ismét a kamatfolyosót szélesítették ki. Vagyis továbbra is a csütörtöki egyhetes irányadó betéti kamat mértékének változásával kívánja a jegybank befolyásolni a kamatszinteket.

Török Lajos, az Equilor makrogazdasági elemzője szerint az elmúlt napok és a jelen helyzet függvényében ez a 100 bázispontos kamatfolyosó-szélesítés kevésnek tűnik. A piac is így látja, a döntés után, a 15 órás jegybanki sajtótájékoztató előtt ismét 390 forint felé mozog az euró.

(Borítókép: Bődey János / Index)