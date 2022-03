Kezd elfogyni a 200 milliárdos jegybanki keret a zöld hitelekre, ezért óvatosságból több bank is arra kényszerült, hogy felfüggessze a rendkívül kedvezményes hitelre a kérelmek befogadását – hívta fel a figyelmet a Bank360.hu pénzügyi blog közleményében.

A portál szerint vannak olyan pénzügyi intézmények, ahol már a jövő hét elején bezárul a zöldhitelek befogadása, egyes bankok meg arra figyelmeztettek, hogy a már befogadott hiteligényléseket csak akkor tudják teljesíteni, amennyiben marad a jegybanki keretből.

A Magyar Nemzeti Bank Zöld Otthon Programjában február végéit 2519 hitelügyletet kötöttek a bankok, összesen 77 milliárd forint értékben. A banki források szerint az összeg mostanra már meghaladhatta a keret felét.

A Bank360.hu információi szerint az Unicredit nem fogad be hitelkérelmeket az új zöld hitelekre március 29-étől. A K&H is tájékoztatta már partnereit, hogy március 28-tól az új zöld hitel ajánlat kiadását felfüggeszti. Ennek is az MNB által erre a célra biztosított keretösszeg közelgő kimerülése az oka.

Amennyiben a hitelbírálati idő alatt a Zöld Otthon Program keretében nyújtott hitelkeret kimerül, a bank nem tudna az igényelt feltételekkel kölcsönszerződést kötni a kölcsönt kérővel, még abban az esetben sem, ha a hiteligénylést egyébként elfogadta.