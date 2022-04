Míg a szlovákok hozzánk járnak át tankolni, addig a magyarok Horvátországba mennek át alapvető élelmiszerekért, ott ugyanis még a hazai árstop ellenére is lényegesen kevesebbet kell fizetni egy nagybevásárláskor.

Szlovákiában 1,73 euró a benzin literjének ára, ami nagyjából 654 forintot jelent. Ezért nagyon sokan hazánkba járnak át tankolni, hiszen így literenként 174 forintot spórolhatnak – derül ki az ATV riportjából, mely arra is rávilágított, hogy a magyarok is előszeretettel bevásárlóturistáskodnak, elsősorban Horvátországban, ahol az élelmiszerekhez lényegesen olcsóbban lehet hozzájutni.

A legdurvább különbséget a virslinél lehet megfigyelni, a 91 százalékos hústartalmú virsli itthon átszámítva 77 kunába kerül, miközben ugyanez a termék egy horvát üzletben csak 13 kuna.

Szintén hatalmas különbségek vannak a zöldségeknél. Az uborka, a hagyma és a paradicsom is feleannyiba kerül, mint nálunk. Mindezt figyelembe véve ha egy pécsi, siklósi vagy harkányi család úgy dönt, hogy a húsvéti nagybevásárlást Horvátországban intézi, benzinköltséggel együtt is akár 15-20 ezer forintot is spórolhat.