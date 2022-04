A Tesla és a Volkswagen után a Nio is lépésre kényszerült

Az ellátási láncok megszakadása miatt Kínában a Tesla és a Volkswagen után a Nio is felfüggeszti az elektromos autók gyártását.

A kínai Nio elektromos járműgyártó hétvégén a szállítmányok késedelmes érkezésére hivatkozva felfüggesztette az elektromos autók gyártását, mivel a koronavírus terjedésének megakadályozására hozott újabb lezárások az ellátási láncok szakadásához vezettek - írta meg a Marketwatch.

A közeljövőben számos ügyfél később kapja meg a járművét, ezért a megértésüket kérjük!

- írta a Nio a mobilalkalmazásukban olvasható szombati közleményben.

A járvánnyal összefüggő okok miatt a cég beszállító partnerei március óta több helyen, köztük Julinben, Sanghajban és Jiangsuban egymás után függesztették fel a termelést, és a gyártás még azóta sem állt helyre. Emiatt kellett leállítania a Niónak az autógyártást

– tette hozzá a cég.

A kialakult helyzet legfőbb oka, hogy a koronavírus további terjedésének megakadályozására Kína szigorú lezárásokat vetett be Sanghajban és más városokban is. A lezárások miatt a Tesla és a Volkswagen is felfüggesztette a gyártást a kínai gyáraiban.

A termelés az előző negyedévben még növekedni tudott, hiszen a Nio április elején a negyedéves jelentésében a megelőző negyedévre vonatkozó 25768 jármű szállításáról számolt be, ez pedig a mindenkori legmagasabb negyedéves érték.