Világbank: Óriási károkat okoz a háború

Oroszország ukrajnai inváziója miatt Ukrajna gazdasága idén majdnem a felére, 45,1 százalékkal fog zsugorodni. Ugyanakkor Moszkvát is meg fogja viselni a háború, a Világbank előrejelzése szerint ott 11,2 százalékkal fog csökkenni a gazdaság.

Az európai és közép-ázsiai feltörekvő és fejlődő gazdaságok az előrejelzések szerint, idén együttesen 4,1 százalékkal csökkennek. Ez kétszerese annak a visszaesésnek, amelyet a koronavírus okozott a 2020-as kezdete óta – áll a Világbank vasárnap közzétett tavaszi előrejelzésében. Felhívják az elemzésükben a figyelmet arra, hogy az előrejelzésben egyelőre elég sok még a bizonytalanság.

Két éven belül ez a második nagyobb sokk, amely a gazdaságot sújtja. Ráadásul, a mostani nehézség egy nagyon bizonytalan időszakban érkezik, mivel sok gazdaság még mindig küzdött a világjárványból való kilábalással

– mondta Anna Bjerde, a Világbank regionális alelnöke egy konferenciahíváson.

A feltörekvő Európán kívül a háború visszahat az áru- és pénzügyi piacokra is, valamint a kereskedelmi és migrációs kapcsolatokra is. Ezek mind tovább növelik a világgazdaság erőteljes lassulását. Folyamatosan nőnek az inflációs spirál és az adósság növekedése miatti aggodalmak is – áll a Világbank elemzésében.

Oroszország és Ukrajna mellett Fehéroroszország, Kirgizisztán, Tádzsikisztán és Moldova gazdasága is csökken 2022-ben, a régió többi része pedig „vérszegény ütemben” növekszik a jelentés szerint.

