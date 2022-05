Óriási kamatemelést jelentett be a jegybank

50 bázispontos kamatemelést jelentett be szerdán az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed). 22 éve, vagyis 2000 óta ez volt a legnagyobb mértékű emelés.

Az előző, márciusi kamatdöntő ülésen a Fed 25 bázisponttal emelte meg az irányadó kamatot, amely 2020 márciusa óta 0,25 százalékon állt. Most a májusi monetáris politikai ülése után a Fed már 50 pontos emelést jelentett be, amivel kereken 1 százalékra emelték az irányadó dollárkamatot. A jegybank közölte azt is, hogy

a célsáv folyamatos növelése a továbbiakban is „megfelelő mértékű” lesz.

A Fed döntése indoklásában közölte, hogy bár az első negyedévben a gazdasági tevékenység összességében csökkent, a háztartások kiadásai és a vállalkozások állóeszköz-beruházásai továbbra is erősek maradtak.

Továbbra is magas az infláció

Az elmúlt hónapokban erőteljes volt a munkahelyteremtés, és a munkanélküliségi ráta jelentősen csökkent. Az infláció továbbra is magas, ami a világjárványhoz kapcsolódó keresleti és kínálati egyensúlyhiányt, a magasabb energiaárakat és az általánosabb árnyomást tükrözi. A bizottság jelezte, hogy

hosszabb távon a maximális foglalkoztatottság melletti 2 százalék körüli inflációs cél elérésére törekszik.

Kitértek arra, hogy Ukrajna orosz megtámadásának az amerikai gazdaságra gyakorolt hatásai rendkívül bizonytalanok. Az invázió és a kapcsolódó események további felfelé irányuló nyomást gyakorolnak az inflációra, és valószínűleg megnehezítik a gazdasági tevékenységet. Ezenkívül a Covid-járvánnyal kapcsolatos kínai zárlatok valószínűleg súlyosbítják az ellátási lánc zavarát, mindezek miatt nagy figyelmet fordítanak az inflációs kockázatokra.

Az indoklásában a Fed továbbá leszögezi, hogy a monetáris politika megfelelő irányvonalának értékelésekor a bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a beérkező információk gazdasági kilátásokra gyakorolt hatását. A bizottság továbbá készen áll arra, hogy szükség szerint kiigazítsa a monetáris politika irányvonalát, ha olyan kockázatok merülnek fel, amelyek akadályozhatják a kitűzött célok elérését.

A testület döntött ezenkívül arról is, hogy június 1-jén megkezdi a Federal Reserve mérlegében lévő 9 ezer milliárd dolláros eszközállomány csökkentését. A terv a kincstárjegyek havi 30 milliárd dolláros és a jelzálogfedezetű értékpapírok havi 17,5 milliárd dolláros leépítésével kezdődik, majd 60 milliárd, illetve 35 milliárd dollárra emelkedik az értékesítés mennyisége – írták.

A várakozásoknak megfelelően emeltek, a tőzsdén viszont nem örülhetnek

Jerome Powell, a Fed elnöke már áprilisban bejelentette, hogy a jövő hónapban agresszív kamatemelésekre kerülhet sor, és már akkor az 50 bázispontos emelés lehetőségéről beszélt.

Már az előző, márciusi kamatemelés, valamint Powell említett bejelentése is nagyban befolyásolta az amerikai tőzsdék működését. Most, hogy bekövetkezett a példátlan emelés, ez valószínűleg még inkább így lesz.

(Borítókép: Jerome Powell, az Egyesült Államok jegybankjának elnöke 2022. május 4-én. Fotó: Al Drago / Bloomberg / Getty Images)