Most még Svájcnak is fel kell készülnie minden eshetőségre

A svájci kormány létrehoz egy gázipari válságkezelő csoportot, és egy megfigyelőrendszert is kiépít a közelgő áramhiány korai észlelésére. Továbbá felkészülnek a súlyos áramhiány lehetőségére. – Ezt maga a kormány jelentette be.

Az Ukrajna elleni orosz támadást követő esetleges gázhiányra a svájci kormány áprilisban kezdett terveket kidolgozni. Most azt közölte, hogy olyan intézkedéseket dolgoznak ki, amelyek a lakossági fogyasztást is csökkentik, és az esetlegesen kialakuló áramelosztási nehézségekre is felkészülnek.

A kormány most megbízta a nemzeti hálózatüzemeltetőt, a Swissgridet, hogy fejlesszen ki, és működtessen egy új felügyeleti rendszert az áramellátás alakulásának megfigyelésére. Ez a tervek szerint 2022-ben már élesedni is fog.

A megfigyelőrendszer feladata, hogy tájékoztatást nyújtson a jelenlegi svájci ellátási és piaci helyzetről, valamint hogy elemzéseket tudjunk ezen keresztül végezni

– áll a szövetségi gazdasági, oktatási és kutatási minisztérium közleményében a Reuters szerint. A rendszer azt fogja figyelni, hogy Svájc mennyi ideig tudja aktuálisan biztosítani villamosenergia-ellátását villamosenergia-import nélkül.

Az ukrajnai háború és az ezzel kapcsolatos bizonytalan ellátási helyzet fényében a Szövetségi Tanács most mégis a VSG-t bízza meg egy „válságintervenciós szervezet” létrehozásával egyéves időtartamra. A svájci kormány a közleményt úgy zárja: a gázfogyasztók képviselőit a konzultációs folyamat során figyelembe fogják venni.

