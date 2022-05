Mennyi most a törlesztője 20, 40 és 80 millió forint lakáshitelnek, használt ingatlanra?

Ha most igényelne lakáshitelt használt ingatlanra, akkor evidens, hogy a lehető legkedvezőbb ajánlatot keresi. Ezzel havonta több tízezer forintot is megspórolhat, ami a teljes futamidő alatt milliós tétel is lehet. A Bankmonitor szakértői utánajártak, hogy mire kell odafigyelni a kiválasztáskor, illetve mely bankok adják most a legolcsóbb finanszírozást használt lakás vagy ház megvásárlására.