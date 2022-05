Offshore cégeken keresztül adják-veszik az orosz tankerhajókat

A világ legnagyobb tartályhajó-üzemeltetői közé tartozó vállalat a Sovcomflot öt tankerhajót adott el a dubaji székhelyű Koban Shippingnek, és további négy földgázszállítót pedig a szingapúri székhelyű Eastern Pacific Shippingnek – Wall Street Journal nyilatkozó az ágazatot jól ismerő források szerint. További hajók eladásáról is folynak a tárgyalások, olyan cégekkel, mint a China Merchants vállalat. Az Eastern Pacific 700 millió dollárt (több mint 250 milliárd forintot) fizetett a hajókért.

Vlagyimir Putyin miután megtámadta Ukrajnát, számtalan európai uniós vállalat felhagyott az orosz üzletekkel. Ezért a korábban említett tranzakciók még a vasárnap lejáró szankciós határidő előtt történtek. A Lloyd's List korábban arról számolt be, hogy a Sovcomflot a flottájának akár egyharmadát is el akarja most adni.

A vállalat egyébként 122 hajót birtokol és üzemeltet – nyersolajtankereket, földgázszállító hajókat és jégtörőket is. A szentpétervári székhelyű vállalat írásos közleményében azt írta, hogy eladja „az elöregedő eszközeit, valamint azokat a hajókat, amiket később az orosz kereskedelmi flottával szemben bevezetett korlátozások miatt lehetetlen lenne”.

Offshore offshore hátán

Egy ilyen tranzakció során egyes hajók végső biztos tulajdonosainak kiléte jó ideig bizonytalan marad – az adás-vétel valószínűleg fedőcégek hálóján keresztül zajlik. Ráadásul a szankciókkal sújtott vállalattól való közvetlen vásárlás büntetési kockázatot is hordoz magában. Hajózási brókerek szerint:

az eladott hajók némelyikének megváltoztatták a nevét és más lobogó alatt lettek bejegyezve, hogy ezzel is biztosítva legyenek.

A Sovcomflot egyike volt annak a közel egy tucat nagy orosz vállalatnak, amelyeket az Egyesült Államok először és szinte azonnal, már február 24-én szankcionált. Azóta a társaságot kitiltották az amerikai vizekről, orosz partnerei és finanszírozói pedig tiltólistára kerültek. Jelenleg az nem ismert, hogy a Sovcomflot mennyivel tartozik a nyugati bankoknak. A vállalat szerint december 31-én az összes ilyen jellegű kötelezettsége nagyjából 2,4 milliárd dollár (több mint 880 milliárd forint) volt.

A Sovcomflot közölte, hogy tavalyi nyeresége 35,8 millió dollárra csökkent az előző évi 267,1 millió dollárról, a bevétel pedig mintegy 7 százalékkal 1,54 milliárd dollárra csökkent. A vállalat hosszú múltra tekint vissza a nyersolaj és földgáz szállításában.

most is több mint harminc hajóra van megrendelése, többségük olyan szállítóhajó, amik cseppfolyósított földgázt szállítanak.

Feltehetően azok a hajók a továbbiakban, amik képesek LNG-t szállítani nagyon keresettek lesznek. Hosszú a megrendelések sora, és nagyjából három és fél évbe telik egy hajó megépítése, egyes számítások szerint pedig 230 millió dollárba kerül a kivitelezésük – mondta korábban Lars Barstad, a Frontline Management AS vezérigazgatója a Sovcomflotra utalva.

A Sovcomflot a székhelyét Dubajba helyezi át, legalábbis az iparági adatbázis szerint a hajók többségét a múlt hónapban ott regisztrálták be. Az orosz hajózási szakértők szerint az áthelyezés lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a szankciók ellenére továbbra is hozzáférjen azokhoz a szolgáltatásokhoz, amikre szüksége van ahhoz, hogy hajókat tudjon építeni.

