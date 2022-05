Fontos határidőre hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium államtitkára

Már több 875 ezer egy százalékos nyilatkozat érkezett eddig az adóhivatalhoz elektronikusan. A határidő május 20., addig összességében mintegy egy 50 milliárd forint ajánlható fel az egyházaknak, a Nemzeti Tehetség Programnak és a civil szervezeteknek – közölte az MTI-vel Tállai András.

A Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára emlékeztetett, hogy az egyházak és a civil szervezetek a családi adóvisszatérítés miatt kieső egy százalékokkal is számolhatnak a kormány döntése értelmében.

Ezt az összeget az érintettek megkapják, mivel az állam költségvetési támogatásként visszapótolja azt, így a szülők még a számukra visszatérítendő adó terhére is rendelkezhetnek annak 1+1 százalékáról.

Tállai András álláspontja szerint a tavalyi évet is meghaladhatja a szóba jöhető segítség nagyságrendje, ugyanis évről évre többen rendelkeznek adójukról. Az államtitkár azt is leszögezte, hogy május 20-ig kell rendezni a fizetendő adót is.