Hatalmas pénzt húzna be Elon Musk űrkutatási cége

A SpaceX 1,7 milliárd dollárnyi tőkét vonna be a piacokra, amivel 127 milliárd dollárra emelkedne az értékelése. A részvénykibocsátást beárnyékolhatja Elon Musk napokban kirobbant szexuális zaklatási botránya.

A CNBC értesülései szerint a SpaceX mintegy 1,725 milliárd dollárnyi (627,94 milliárd forintnyi) új tőkét szeretne bevonni, részvényenként 70 dolláros áron. Mindezt azután, hogy Elon Musk űrkutatási cége februárban 10 az 1 arányban osztotta fel részvényállományát, amivel a törzsrészvények ára 56 dollárra csökkent.

A SpaceX másodlagos részvényértékesítésre is készül, vagyis a magántulajdonban vagy korlátozottan forgalomképes papírokat is eladná más befektetőknek. Most a meglévő részvényeseknek legfeljebb 750 millió dollár értékű törzsrészvényt tennének elérhetővé. A vállalat rendszeresen végez ilyen másodlagos részvénykibocsátásokat, hogy a régóta a vállalatnál dolgozó részvényesek számára lehetőséget biztosítson a papírjaik eladására, mivel a SpaceX több mint 20 évvel az alapítása óta magánvállalkozásként működik.

A készpénzbevonás részleteiről korábban nem számoltak be, ahogy arról is csak találgatások vannak, hogy miért szeretnének új forrásokat bevonni. A tőzsdei források szerint a tőkeemelésre eddig gyenge volt a kereslet.

A vállalat értékelése az elmúlt években az egekbe szökött, mivel a SpaceX milliárdokat gyűjtött két tőkeigényes projekt munkálatainak finanszírozására: a Starship nevű következő generációs rakéta és a Starlink nevű globális műholdas internethálózat finanszírozására.

A vállalat finanszírozási fordulójára akkor kerül sor, amikor kiderült, hogy a vezérigazgató Elon Muskot szexuális zaklatással vádolja a SpaceX egy korábbi légiutas-kísérője. A milliárdos szerint ez egy alaptalan vádaskodás, amely politikai indíttatású, mivel kritizálta a Demokrata Pártot és a Twitter-felvásárlására készül. A légiutas-kísérő állítólag nem perelte be a SpaceX-et, ehelyett 2018-ban 250 ezer dolláros végkielégítési megállapodást kötött. A hírek szerint Musk a péniszét mutogatta a nőnek, valamint egy lovat ajánlott neki egy erotikus masszázsért.

(Borítókép: A SpaceX Dragon űrszondája 2016. április 10-én. Fotó: Tim Peake / ESA / NASA /Getty Images)