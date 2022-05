Kiakadtak Magyarországra a benzinturizmus megfékezése miatt az osztrák autóklubok

Két osztrák autóklub is reagált arra a döntésre, miszerint május 27-től csak magyar rendszámú autók tankolhatnak hatósági áras üzemanyagot. A megszólaló szervezet képviselői szerint ugyanakkor még nem világos, hogy mindez hogyan valósul meg a gyakorlatban.

Kétségbe vonja a benzinturizmusra vonatkozó magyar szigorítás jogszerűségét két osztrák autóklub, az ARBÖ és az ÖAMTC – írja az APA hírügynökség alapján az osztrák Die Presse. A szervezetek szerint ugyanis egyelőre nem világos a gyakorlati megvalósítás. Martin Grasslober, az ÖAMTC közlekedésirányítási szakértője többek között azt állította, hogy egyes tagok visszajelzése alapján egyáltalán nem tankolhattak az osztrákok Magyarországon.

A szakértő szerint az is problémákhoz vezethet, hogy a kasszarendszerek részben nem képesek a helyzet kezelésére, aki a fantáziát is hiányolja a gyakorlati megvalósítás kivitelezéséből.

Sebastian Obrecht, az ARBÖ szóvivője úgy látja: szerinte a döntéssel Magyarország uniós jogot sért, és kár, hogy így történik. Ezzel a megközelítéssel Grasslober is egyetértett, szerinte az uniós jog alapján

a nem magyar autósokat diszkrimináció éri.

Az autóklubok úgy vélik, ha jogszerűtlenségről van is szó, az nem változtat az esetlegesen kialakuló káoszon, ráadásul több hónapig is eltart a szabályozás bírósági vizsgálata.

Martin Grasslober szerint hamarosan eldől, valóban megvalósítható-e az az elképzelés, hogy csak a magyar rendszámú autók sofőrjei tankolhatnak a hatósági áras üzemanyagból.

Csak magyar forgalmival lehet „olcsón” tankolni

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a csütörtöki Kormányinfón több döntés is született. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is bejelentette, hogy péntektől csak a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autósok tankolhatnak Magyarországon hatósági áras üzemanyagot, a külföldiek viszont csak teljes áron tudnak tankolni.

Arról, hogy a Mol miként ellenőrzi majd a magyarokat a benzinkutakon, itt írtunk bővebben.

