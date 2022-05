Boris Johnson kormánya hasonló adót vezetett be, mint az Orbán-kormány

Jelentősen emelkedtek az olaj- és a gázárak, szinte megduplázódta tavaly év eleje óta. Így az Egyesült Királyságban is jelentősen megnőtt az olaj és a gáz kitermeléséből származó nyereség, amelyre a múlt héten rendkívüli adót vetett ki a brit kormány. Az új energiaipari nyereségadótól a következő év során mintegy ötmilliárd fontot (több mint kétezer milliárd forintot) várnak. Összehasonlításképp: a magyar kormány kilencszázmilliárd forinttal számol az extraprofitadóból.

A brit pénzügyminiszter bejelentése értelmében az energetikai cégekre kivetett pluszteherből befolyt összeget az állampolgárok megélhetési költségeire fogják fordítani, hasonlóan ahhoz, mint amit Orbán Viktor kommunikál.

Újdonság a magyar ágazati különterhekhez képest, hogy a brit kormány azt is egyértelművé tette: azt szeretné, ha az olaj- és gázipari szektor visszaforgatná és befektetné nyereségét a gazdaságba. Kivált a munkahelyek és az energiabiztonság támogatása érdekében követelik ezt meg. Ezért egy új szuperkedvezményt is bevezetnek, így a cégeket arra fogják ösztönözni, hogy az Egyesült Királyságban fektessenek be az olaj- és gázkitermelésbe.

Tehát a brit kormány összesen két gazdasági beavatkozó intézkedést tesz: a rendkívüli extraprofitadót, valamit egy kedvezményt.

Az új adónem

A most bevezetett új adó nem vonatkozik a villamosenergia-termelő ágazatra, bár ennek bizonyos részei rendkívüli nyereséget értek el az utóbbi időszakban – részben a rekordgázáraknak köszönhetően. Így tehát az Egyesült Királyságban csak az olaj és a gáz kitermeléséből származó nyereséget kívánják adóztatni, de az energiaszolgáltató és az áramtermelő cégeket nem büntetik.

lényegi különbség: a bejelentett magyar extraprofitadó nem csak az energiaipart érinti.

Jelenleg az olaj- és gázszektor negyvenszázalékos általános adót fizet a nyereség után. Az elmúlt években ezt kevesebb mint 35 cégcsoport fizette meg. Így tehát az energiaipari extra nyereségadó a jelenlegi negyvenszázalékos általános adókulcson felül további 25 százalékos adót jelent az Egyesült Királyságban.

a nyereségre kivetett adó mértéke így hatvanöt százalékra emelkedik.

A brit kormány hivatalos indoklása szerint a rendkívüli nyereség megfelelő megadóztatása érdekében a vállalatok nem számolhatják el a korábbi veszteségüket az adóalap csökkentéséhez, így ez az adó a számítások szerint az első tizenkét hónapban várhatóan mintegy ötmilliárd fontot fog bevonni. Ez az adónem – hasonlóan a magyarhoz – azonnal, a kihirdetést követően életbe lép, és már ezt a tárgyévet is érinti, viszont Londonban törvényi erővel támasztják alá, míg Magyarországon rendeleti úton vezetik be.

Az Egyesült Királyságban a következő években – ha konszolidálódnak az olaj- és gázárak – a kormány fokozatosan kivezeti az energiaipari nyereségadót, a jogszabály tartalmazni fog egy 2025. december végén hatályba lépő megszüntetést. Magyarországon egyelőre csak 2023 végéig kívánják fenntartani az extraprofitadókat.

Beruházási kedvezmény is lesz

A briteknél az a kiegészítés, hogy az olaj- és gázágazat nyereségének visszaforgatására kitalált szuperkedvezmény lényege, hogy

Összesen nyolcvan százalékra emelkedik az új beruházásokra igénybe vehető kedvezmény mértéke, ami azt jelenti, hogy a beruházások teljes adókedvezménye majdnem megduplázódik az eddigiekhez képest.

Hiszen minden egyes fontnyi befektetés után a vállalkozások 91 penny adómegtakarítást fognak kapni. A kormány itt arra számít, hogy az illeték és a beruházási támogatás kombinációja a beruházások általános növekedéséhez fog vezetni. Hasonló intézkedést a magyar kormány még nem ismertetett.

A briteknek nem új

A rendkívüli nyereségre kivetett adókra van már precedens.

1981-ben egyszeri adót vezettek be bizonyos bankbetétekre a magas kamatlábakból profitáló banki vállalkozások betéteire: akkor a briteknél 2,5 százalékos terhet kellett fizetniük a pénzintézeteknek. Ahogy arról korábban már mi is beszámoltunk, a brit Munkáspárt vetett ki még ilyen adót Tony Blair kormányzása idején. Akkor a profitra rakodó windfall tax – ellentétben a most bevezetettekkel – számos más tényezőt is figyelembe vett. Az adót a vállalatra terhelték, és két részletben, 1997. december 1-jén és 1998. december 1-jén kellett megfizetni.

(Borítókép: Boris Johnson kezet fog Orbán Viktor miniszterelnökkel a londoni Lancaster House-ban 2022. március 8-án. Fotó: Leon Neal / POOL / AFP)