Ott fiatalít Vitézy Dávid, ahol senki se várta

Pénteken zárta le a közbeszerzési eljárást a Volánbusz, a két nyertes az Omnibus Hungária Kereskedelmi Kft. és a Kravtex Kft. – jelentette be a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár Facebook-oldalán. Vitézy Dávid közlése szerint velük várhatóan e hónap közepén – a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát követően – köt szerződést a Volánbusz.

A buszbeszerzést a járművek élettartama alatt teljes egészében a kormány finanszírozza a Technológiai és Ipari Minisztérium és a jövőben a Nemzeti Közlekedési Központ által megrendelt helyközi közszolgáltatás útján.

Nógrád megye lesz a legmodernebb

A Kravtex által Magyarországon gyártott száz Credobus Inovell 12 típusú jármű 73 utas egyidejű szállítására alkalmas, és ezek is korszerű, kényelmes és környezetbarát autóbuszok. Ezeknél a járműveknél nagy kapacitású poggyászteret vehetnek igénybe az utasok. Jellemzően Nógrád megye térségében és az északkeleti országrészben állnak majd forgalomba az új járművek.

Mercedesek nyugatra

Az Omnibus negyven Mercedes-Benz Intouro M típusú járművet szállít a Volánbusznak, ezek a legkorszerűbb, Euro 6e környezetvédelmi besorolású motorral készülnek, és várhatóan Nyugat-Magyarországon állnak forgalomba.

A 73 utas befogadására alkalmas autóbuszokba a Mercedes a legfejlettebb vészfékasszisztenst, az Active Brake Assist 5-öst építi be. Ez ebben a kategóriában világelsőként az Intouro típuscsaládban mutatkozott be: a vezetéstámogató biztonsági rendszer már a gyalogosokat és a kerékpárosokat is érzékeli, és szükség esetén akár vészfékezéssel igyekszik elkerülni az álló vagy mozgó személyekkel, akadályokkal az ütközést.

Vitézy Dávid posztjában arról is beszámolt, hogy a Volánbusz az elmúlt években Pafféri Zoltán elnök-vezérigazgató vezetésével megindított jármű-fiatalítási programjában eddig csaknem 1800 új autóbuszt vásárolt, és idén további újabb százas nagyságrendben érkeznek buszok a céghez.



Az év végéig a Technológiai és Ipari Minisztérium által megrendelt helyközi buszflotta állományának 45 százaléka megújulhat, a flotta átlagéletkora nyolc évre csökkenhet – derül ki a bejegyzésből.

(Borítókép: Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója 2021. december 15-én. Fotó: Mohai Balázs / MTI)