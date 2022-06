Jövőre drágább lehet autóval közlekedni Magyarországon

Jóval nagyobb gépjárműadó-bevételt tervezett be a kormány jövőre, mint 2022-re. Az adótörvényeket nem nyújtotta még be a Pénzügyminisztérium, így nem tudni, hogy emelésre készülnek, vagy más lépést terveznek. Azonban több más tétel is emelkedik, ami az autósokat sújthatja.