Közszféra, tankönyvtámogatás: amiken nem tervez változtatni a kormány

A 2023-as költségvetésben vannak olyan tételek, amelyek a 2022-re hatályos költségvetési törvényben – noha azt a rendeleti kormányzás lehetőségével élve meglehetős gyakorisággal módosította és módosítja továbbra is a kormány – is szinte szóról szóra ugyanígy szerepelnek. Méghozzá ilyen többek között az állami szférában, hogy a nyugdíjba vonulók helyét továbbra sem lehet feltölteni a hivatalokban, valamint a dolgozók illetményalapjain sem változtatnak.

A közszolgálati tisztviselők esetében 2023-ban is 38 650 forint lesz, ahogyan változatlanul hagyja az ágazati bérfejlesztési programtól függetlenül is a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 159. §-a szerinti rendvédelmi illetményalap forintra ugyanekkora összegét.

Noha a költségvetési törvénytervezet helyenként utal rá, hogy a honvédelmi alap célja a haderőfejlesztés mellett a honvédek munkakörülményeinek javítása, illetve a hadsereg létszámának bővítése, utóbbit nehéz elképzelni érdemi béremelés nélkül. Ami ha lesz is, aligha a honvédelmi illetményalaphoz kötötten tervezi a kormány, mivel azt 2023-ban is változatlanul, azaz 44600 forinton tartaná. A toborzást valószínűleg az sem teszi egyszerűbbé, hogy a rendvédelmi dolgozókkal ellentétben a járvány kitörése óta folyamatosan hosszabbított veszélyhelyzetek alatt egyetlen egyszer sem tették lehetővé, hogy a honvédek leszereljenek, még abban az esetben sem, amikor a szerződéses állományba tartozók határozott idejű szerződése lejárt. A most 5 hónapra kihirdetett honvédelmi veszélyhelyzet alatt pedig pláne elképzelhetetlen, hogy a lejárt szerződésekkel a seregben ragadtak, vagy akár a jobb fizetéseket kínáló civil életben boldogulni kívánók leszereljenek.

Szintén nem tervez változtatni a kormány a közszférában dolgozók cafeteria-keretén, az marad évi 400 ezer forint.

Változatlanul 566 ezer forint lesz jövőre is a bírói, illetve ügyészi illetményalap is.

Ugyancsak nem módosít a kormány az ingyenes tankönyvellátáshoz nyújtott tanulónkénti támogatások összegén, ahogyan a szociális ellátásokról szóló törvény 50/A pontjában rögzített egyéni gyógyszerkeret évi 12 ezer, illetve a 9. bekezdésben rögzített eseti keret évi 6 ezer forintos összegén sem.

Minimálisan emelkedik az ápolási díj havi alapösszege: amíg 2022-ben 43 405 forint volt, addig a kormány szerint még 5,2 százalékos infláció mellett is elegendő lesz e célra jövőre 45 665 forint.

Ugyanígy nem változtattak a nemzeti közbeszerzési értékhatárokon sem.

