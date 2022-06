Ha rövidesen véget érne a háború, két-három év kellene a piacok helyreállásához

A Mészáros-csoporthoz tartozó agrárcég vezetője a Figyelőnek adott interjúban az ágazat eddigi és előttünk álló kihívásairól is beszélt.

Azt hittük, hogy a Covid után már nem jöhet olyan kihívás, amellyel ne szembesültünk volna. De kitört a háború, és a bőrünkön érezhettük, hogy a globalizált világban minden mindennel összefügg. Több termék hiánycikk lett. Ki gondolta volna, hogy egyes autóalkatrészek, a gumiabroncsok vagy éppen a Balaton szelet piacra kerülését lehetetleníti el a fegyveres konfliktus? Oroszország és Ukrajna jelentőségét jól mutatja, hogy ez a két ország adja a világ gabonaexportjának harminc százalékát. Most viszont nem tudnak szállítani, így az észak-afrikai régióba irányuló kivitel gyakorlatilag kiesett. Ez hatalmas drágulást okozott a piacon, amely végigfut a termékláncon, egészen a fogyasztókig. Sajnos azt is látnunk kell, hogy ha nagyon rövid időn belül vége lenne a háborúnak, akkor is legalább két-három év lenne szükséges ahhoz, hogy helyreálljanak a piacok. Ehhez persze az is kell, hogy minden egyéb tényező – beleértve például az időjárást vagy az inputárakat – optimálisan alakuljon. S ne feledjük: az Oroszországgal szembeni embargót sem fogják hirtelen eltörölni.