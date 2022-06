A cseh cégeknek megengednék, hogy euróban fizessék be az adóikat

A törvény, amelyet a kormány jövő év elején szeretne a parlament elé vinni, lehetővé tenné, hogy mind az általános forgalmi adót, mind a társasági adót korona helyett euróban is be lehessen fizetni. A tervet még tavaly év végén, a kormány hivatalba lépésekor jelentették be − közölte a Reuters hírügynökség.

A Cseh Köztársaság, amely az Európai Unió azon nyolc tagállamának egyike, ahol még nem vezették be a közös valutát, egyelőre még nem határozott meg céldátumot az euró bevezetésére, de ez a lépés közelebb vinné az erősen exportfüggő gazdaságot az eurózónához.

Jelen pillanatban ez az, amit fel tudunk ajánlani. Úgy gondolom, hogy komoly konfliktust fogunk feloldani az üzleti szférában, ahol az exportőrök szívesen fogadnák, és régóta akarják a közös valuta bevezetését, a gazdaság többi szereplője azonban ellene van

− mondta el a pénzügyminiszter.

Hozzátette, a kormány egyelőre nem tudja, hogy a bevételek mekkora hányada fog euróban befolyni az államkasszába.

Nem feltételezhetjük automatikusan, hogy minden exportőr ezt a lehetőséget fogja választani. Ha durva becslést kellene tennem, akkor néhányszor tíz százalékot mondanék. Tíz, húsz, harminc százalék, ez tényleg nagyon pontatlan becslés, de sajnos nincs ennél részletesebb elemzésünk

− közölte a politikus.

A cseh költségvetésbe tavaly 129 milliárd korona (2080 milliárd forint) társasági adó és 299 milliárd korona (4800 milliárd forint) forgalmi adó folyt be.

Stanjura elmondta, az euróövezethez való csatlakozás felé vezető egyéb lépések nem szerepelnek a tervek között, mivel az ötpárti kormánykoalícióban eltérőek az erre vonatkozó megközelítések − a nagyon euróbarát Kalóz és TOP09 pártoktól a Stanjura vezette szkeptikusabb Polgári Demokratákig.

Ha a változtatást jóváhagyják, amit Stanjura elmondása szerint egy új számviteli törvény részeként 2023 elején tehetnek meg, akkor ez azt eredményezheti, hogy a cseh államadósságban nagyobb arányban lesz az euró.

Arról is elkezdünk gondolkodni, hogy hogyan fog tükröződni az államadósság finanszírozásában, ha a költségvetés jelentősebb bevételeit euróban fogjuk elszámolni

− mondta el a pénzügyminiszter.

(Borítókép: Zbyněk Stanjura. Fotó: David W Cerny / Reuters)