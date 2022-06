Elon Musk már a Twitter vezetőjeként viselkedik, pedig még nem is vette meg

Az elmúlt két hónapban Elon Musk nyilvánosan kritizálta a Twitter termékét, politikáját és vezetőit; az alkalmazottak szerint Musknak viszont fogalma sincs arról, hogyan kell egy közösségi médiavállalatot vezetni. Ilyen előjelekkel ültek ma le tárgyalni a felek.

A világ leggazdagabb embere szerint ahhoz, hogy a Twitter elérje az egymilliárd felhasználót, az előfizetéses modellt kéne alkalmazni, amivel ellenőrizni tudnák a felhasználókat, úgy, hogy azoknak nem kéne felfedniük személyazonosságukat, de a fizetés már önmagában egy azonosítás lenne. A reklámok továbbra is fontos szerepet töltenének be a Twitter üzleti modelljében, de Muskot továbbra is aggasztják a hamis profilok, amint arról már korábban is vallott.

A Twitter munkatársait leginkább Musk távmunkáról alkotott véleménye foglalkoztatta a találkozón. Musk álláspontja szerint csak a „kiváló dolgozók” számára kéne engedélyezni a távmunka lehetőségét, és véleménye szerint az alkalmazottak túl sokat rágódnak a home office lehetőségén. A milliárdos a SpaceX-hez hasonló kompenzációs struktúrát alkalmazna, részvény- és opciós juttatásokkal, valamint hathavonta likviditási ablakokkal.

Biztató, hogy megjelent

Musk azt mondta, hogy minden elbocsátást a teljesítmény alapján, teljesítménysávval mérlegelne. A prioritást a költségeknél a magasabb bevétel és a termékfejlesztés jelentené. Leszögezte, hogy nem feltétlen ragaszkodik ahhoz, hogy ő legyen a vezérigazgató, ha az üzlet létrejön, ugyanis a mérsékelt politika híve. A férfi egyébként nem szabályozná a szélsőséges nézeteket vallókat, ameddig azok törvényes keretek között maradnak.

A találkozón nem derült ki, hogy Elon Musk végül megvásárolja-e a Twittert, vagy sem. Néhány Twitterhez közel álló személy azonban úgy látja, hogy Musk döntése, miszerint megjelenik egy ilyen találkozón, egyértelmű jelzés, hogy még mindig elkötelezett az üzlet mellett, amit az elmúlt hetekben megkérdőjeleztek. Musk nem jelenne meg és nem szólna az alkalmazottakhoz, ha elvetette volna az ötletet – fogalmaztak, hozzátéve, hogy azok számára, akik annak jelét keresik, hogy az üzlet valóban létrejön, Musk csütörtöki megjelenése megnyugtató lehet.

