A netes hirdetési piacon is domináns Google nagyjából húsz éve vallja, hogy értékrendjével összeférhetetlen a fegyverreklámok engedélyezése, rendszerüket mégis úgy építették fel, hogy a fegyverlobbi reklámaiból is profitálhassanak. A kiskapu szabályozatlansága miatt még az után is megjelenhetnek a kéretlen lőfegyverek, hogy egy adott oldal kifejezetten kéri azok tiltását.

Egy hatalmi visszaélésekkel foglalkozó amerikai lap, a ProPublica arról gyűjtött bizonyítékokat, hogy milyen különféle módokon jelennek meg lőfegyvereket és azok tartozékait hirdető reklámok olyan helyeken is, ahol azoknak semmi keresnivalója nem lenne.

A Google hirdetési rendszerein keresztül, weboldalakon és alkalmazásokban egyaránt milliós számban áramoltak át a legnagyobb fegyvergyártó cégek reklámjai májusban, a texasi általános iskolai és a New York-i lövöldözések idején. A két lövöldözésnek több mint 30 halálos áldozata volt, köztük 19 gyermek, ezért az USA-ban most újra különösen aktuális kérdéssé vált a lőfegyverek korlátozása. Ennek ellenére a ProPublica azt találta, hogy a laptulajdonosok tudta nélkül kifejezetten kisgyerekeknek szánt oldalakon is jelentek meg fegyverreklámok.

Szerencsétlen párosítás

A Savage Arms fegyvergyártó cég hirdetései például a Baby Games nevű oldalon bukkantak fel, gyerekeknek szánt színes játékok között, de megjelentek a Parent Influence weboldalán is egy „Hogyan kezeljük a tinidrámákat” című cikk mellett. A Glock pisztolyok hirdetései egy receptes oldal „Az 50 legjobb vegetáriánus recept” listáján, valamint a Playbuzz kvízoldalon, a Merriam-Webster online szótárában és a The Denver Postban megjelent cikkek mellett is feltűntek.

Ezeket a példákat az Adbeat nevű adatgyűjtővel találták, ami cégeknek kínál lehetőséget arra, hogy versenytársaik hirdetési stratégiájába kukkantsanak bele. A ProPublica elemzése szerint az Egyesült Államok 15 legnagyobb lőfegyver-értékesítője – köztük a Daniel Defense, a texasi uvalde-i fegyveres által használt AR–15-öst gyártó cég – a Google rendszerét használta olyan hirdetések elhelyezésére, amelyek március 9. és június 6. között több mint 120 millió megjelenést generáltak, minden egyes megtekintéssel pénzt termelve a techcégnek.

A hirdetések egy része minden bizonnyal közvetlenül is megsértette a Google szabályait, de a túlnyomó többségük a vállalat fegyverekre és lőszerekre vonatkozó irányelveinek régóta fennálló kiskapui miatt kerülhetett elhelyezésre, pedig a cégóriás egyik alapítója, Sergej Brin már 2004-ben is büszkén nyilatkozta a Playboynak, hogy a fegyverlobbisták mennyire fel voltak háborodva, mikor közölték velük, hogy nem fognak fegyverreklámokat engedélyezni.

Beépített kiskapuk

A valóság ezzel szemben az, hogy a Google kétféle szabályrendszerrel rendelkezik a fegyverhirdetésekre vonatkozóan. A sajtóban rendre a nyilvános irányelveikkel takaróznak, amiket a Google Adson keresztül alkalmaznak, azaz a vállalat saját hirdetési hálózatán és a tulajdonában lévő felületeken, mint például a YouTube-on vagy a Google.com-on megjelenő hirdetéseknél.

Emellett viszont számtalan partnerrel is dolgoznak, amelyek a cég rendszereit használó hirdetési tőzsdéken mozognak, sokkal lazább szabályokhoz kötve. A hirdetéstőzsdék automatizált licitálási folyamaton keresztül teszik lehetővé a digitális megjelenési lehetőségek megvásárlását és értékesítését, és pont e miatt az automatizáltság miatt a szereplők könnyen moshatják kezeiket, ha valaki számonkérné őket megkérdőjelezhető gyakorlataik miatt.

A ProPublica által megkérdezett kiberbiztonsági szakember, Zach Edwards szerint a ravaszabb marketingesek évek óta kihasználják a Google kiskapuit különböző, korlátozott módon hirdethető termékek, így nemcsak fegyverek, de például szexjátékok reklámozására is. Edwards azt mondta, ez nem titok a Google előtt sem,

amely egyszerűen szemet huny a dolog fölött, és zsebre vágja a hirdetések után járó pénzt.

Különösen sokat kereshetnek a texasihoz hasonló lövöldözések után, ugyanis ilyenkor lobbicsoportok még több pénzt folyatnak reklámkampányaikba, hogy a politikusokat és a közvéleményt egyaránt maguk mellé állítsák. A Google hiába próbál etikus szereplőként feltűnni, Edwards egyenesen Janus-arcúnak nevezte a céget: „elöl vállalati irányelvek, hátul tőzsdei profit.”

Most a helyzet megváltozhat: a két lövöldözés után amerikai szenátorok egy kétpárti csoportja bejelentette, hogy tovább korlátozná a fegyvervásárlásokat, szigorúbb átvilágítás alá esnének például a 21 év alattiak. Joe Biden elnök kabinetje ennél is tovább menne, például magasabb korhatárhoz kötnék a félautomata fegyverek megvételét, de a pisztolyok és puskák népszerűsítését is egyre több döntéshozó tiltaná be.

(Borítókép: Az eladó bemutat az egyik vásárlónak egy fegyvert Amerikában 2016. január 5-én. Fotó: Joe Raedle/Getty Images)