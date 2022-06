Soha nem látott káosz van a legnagyobb brit reptéren

A Heathrow brit repülőtér elrendelte a járatok tíz százalékának törlését ma reggelre, hogy meg tudjon birkózni a folyamatos poggyászkezelési problémákkal. A hetek óta tartó járatkésések és járattörlések után eddig összesen tizenötezer utas rekedt a repülőtéren. Hétfőn várhatóan kilencven járatot érint, miután a légitársaságokat felszólították, hogy csökkentsék a járatok számát. A probléma múlt héten kezdődött: a Heathrow vezetői szerint meghibásodott a poggyászrendszer, majd ennek következtében feltorlódtak a poggyászok.

Így a hétvégét követően még nagyobb utazási káosszal kell szembenézniük az utasoknak.

Az EasyJet azt is közölte, hogy összevon néhány járatot a működési problémák által érintett repülőtéren. De a hetek óta tartó járattörlések hátterében folyamatos személyzeti válság is van, így ezek együttesen okoznak ekkora problémát. Hétfőn várhatóan további járatokat érintenek a korlátozó intézkedések. A légitársaság arra számít, hogy kapacitása április és június között a 2019-es szint 87 százaléka lesz. Pontos számok még nincsenek arról, hogy a jelenlegi körülmények hány járatot érintenek.

A légi közlekedési szektorban számos vállalkozás küzd most toborzási nehézségekkel, miután a világjárvány idején számos embert elbocsátottak a keresleti oldal összeomlása miatt. A Heathrow szóvivője elnézést kért a fennakadások miatt.

Az egész a pandémiával kezdődött

Simon Clarke, a pénzügyminisztérium főtitkára hétfő reggel úgy nyilatkozott: észszerű, hogy a repülőterek felülvizsgálják a menetrendjüket, mert így elkerülhetők a további fennakadások. Majd hozzátette, hogy „amit itt látunk, az annak az eredménye, hogy az ágazatban a világjárvány idején tömeges felmondások voltak, és most, amikor a dolgok kezdenek helyreállni, megugró kereslettel kell szembenézniük.” Ennek következtében a légitársaságok nincsenek felkészülve erre a kihívásra, ezért is észszerű, hogy néhány repülőtéren már most elkezdték felülvizsgálni a menetrendjüket a nyári szezonra – emlékeztetett a Daily Mail.

(Borítókép: Repülőtéri dolgozók a londoni Heathrow repülőtér 2-es terminálja előtt kialakult poggyászsorok mellett 2022. június 19-én. Fotó: Henry Nicholls / Reuters)