Újra Bécs a világ legélhetőbb városa

Tavaly az új-zélandi Aucklandet választották a világ legélhetőbb városának a The Economist Intelligence Unit felmérése szerint. Nem sokkal maradt le Japán második legnépesebb metropolisza, Oszaka, a bronzérmet pedig az ausztrál Adelaide nyerte el.

Idén a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorú korlátozások okán Auckland visszaesett a 34. helyre, és a tavalyi 12. helyezett, Bécs most az élre tört. Az Economist szerint az osztrák fővárosban a stabilitás és a jó infrastruktúra a legnagyobb vonzerő, de az egészségügyi rendszer és a sok kulturális és szórakozási lehetőség is hozzátesz a sikeréhez. Bécset már 2018-ban és 2019-ben is a legélhetőbb városnak választották.

Az ukrán főváros, Kijev idén nem került fel a listára az ország ellen indított orosz háború miatt, Moszkva és Szentpétervár pedig hátrébb csúszott. A legélhetőbb tíz város közül hat európai: Bécs mellett Koppenhága, Zürich, Genf, Frankfurt és Amszterdam is az élen van – számolt be a hvg.hu.

A diplomáciai feszültségek miatt Budapest és Varsó vesztettek a stabilitásra vonatkozó pontszámukból, így hátrébb kerültek. A legkevésbé élhető városok között szerepel Szíria fővárosa, Damaszkusz, a nigériai Lagosz, a líbiai Tripoli, az algériai Algír és a pakisztáni Karacsi.