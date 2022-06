Elindult a meggyszezon, de rengeteg a kérdőjel

„Egyelőre kérdéses, hogy milyen árakkal folytatódik a múlt héten szerdán elindult hazai ipari meggyszezon. A nagyobb, professzionális árutermelő ültetvényeken ekkor indult meg az érdi bőtermő fajta szürete. A valós termelői költségeket hűen reprezentáló kilogrammonkénti 280–300 forintos vagy afölötti árvárakozásokkal szemben 220–240 forintos ajánlatokkal szembesültek a termelők” – mondta az Index érdeklődésére Takács Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet alelnöke.

Ez már csak azért is csalódást keltő a termelők számára, mert az elmúlt 25-30 évben többször előfordult, hogy 300 forint felett volt a konzervipari meggy felvásárlási ára, miközben a költségeik akkoriban jelentősen alacsonyabbak voltak. Az elmúlt években azonban óriásit emelkedtek az inputárak. Reményt keltő volt a szezon előtt az is, hogy a befőttraktárak szinte üresek, így a feldolgozók részéről is jelentős kereslet mutatkozik a meggy iránt.

A járvány és a háború miatti, erősen inflációs környezet azonban a magyar konzervmeggy és meggybefőtt legnagyobb felvevőpiacának számító Németországban is spórolásra késztette a fogyasztókat, nem véletlen, hogy emiatt minden eddiginél kiélezettebbek a német kiskereskedelem és a feldolgozók közötti tárgyalások.

Tudomásunk szerint eddig inkább a kivárás volt a jellemző, és mindössze egyetlen nagyobb beszerzésről született megállapodás a német piacon. Így több feldolgozó is bizonytalan piaci környezetben kezdte el a gyártást, megállapodás nélkül indította el a gyártósorokat, és ajánlotta ki a termelőknek a felvásárlási árakat

– mondta Takács Ferenc. Magyarország egyébként Európa meggybefőtt-termelésében meghatározó exportszereplő, évi 60-65 millió üveges befőtt gyártásával mintegy 60 százalékos piaci részesedést ér el az európai piacon.

A kisebb ültetvények, családi gazdaságok sokszor hétvégi szedésre és beszállításra vannak ráállva, és az általuk beszállított termés mennyiségétől és minőségétől is függ, merre indulnak az árak. Ezekről az ültetvényekről ugyanis a terméktanácsoknak nincsenek olyan adataik, mint a tagjaik várható terméseredményeiről, ezért általában is nehéz a teljes idei gyümölcsszezonra előrejelzést tenni.

Magyarországon hiányzik az eső

Az idén azonban tovább nehezíti az előrejelzést, hogy míg az ország nyugati termőtájain még segített a meggyültetvényeken a termésfejlődésben a június eleji jelentősebb mennyiségű csapadék, addig a termőterület háromnegyedét adó, a Dunától keletre eső termőtájakon az elhúzódó és súlyos aszály már komoly méretproblémákat okoz.

Hiába volt ugyanis ideális a tavasz a gyümölcskötődésre, és a fánkénti gyümölcsdarabszám alapján lehetett volna egy viszonylag jó termés, csapadék hiányában azonban nem tudni, milyen arányban fog a konzervipar számára elfogadható, minimum 18 milliméteres gyümölcsnagyságra megnőni a meggy – mondta Takács Ferenc. Persze egy jó kiadós eső még talán segíthetne ezeken az ültetvényeken az érés utolsó fázisában is a következő napokban, ahogy a különféle fürtös fajták – mint az újfehértói fürtös – érési ideje sorra következik, akár el is érhetnék még a 16 milliméterről a 18-as mérethatárt.

„A jövő hétre azonban hőségriadós forróságot és nem esőt jelez a meteorológia, szóval egyre kevesebb erre az esély. Meglehet, hogy lesznek gazdák, akik már a rázógépet sem indítják el” – jegyezte meg Takács Ferenc.

Egyelőre nem tudni, hogy mekkora területet, mennyiséget érint a méretprobléma, de jelenlegi rálátásuk szerint a meggy jelentős része lehet méret alatti és értékesíthetetlen, így azonban még az is előfordulhat, hogy a feldolgozók nem jutnak elegendő meggyhez. Sok múlik a feldolgozók és az exportpartnerek közti tárgyalásokon, és a forintárfolyam alakulásának is lesz hatása. A legnagyobb kérdés most a termelők számára az időjárási anomáliák mellett, hogy mennyire sikerül a valós termelési költségeiket elismertetni a vevőkkel, mert az évek óta húzódó árharc miatt egyre többen dönthetnek a termelés befejezése és az ültetvények kivágása mellett.

A frisspiac

„A hazai ültetvények túlnyomó többsége ipari feldolgozásra termel, különösen az Oroszországgal szemben még 2015-ben meghozott embargós intézkedések óta, ezzel ugyanis jelentős száras frisspiaci meggyexport esett ki. Ilyen munkaerőköltségek és munkaerőhiány mellett alig egy-két nagyobb ültetvény vállalja a kézi szedést” – jegyezte meg Takács Ferenc.

Egyébként a hazai meggytermésnek mindössze 5-10 százaléka kerül friss formában a boltok polcaira.

A kézi szedés esetében kilogrammonként hozzávetőleg 100-120 forintos teljesítménybért adnak a munkásoknak, így a frisspiacra szedett meggy értékesítési ára is jóval magasabb, mint a gépi rázott meggy ára.

A piacokon vásárlókat azonban megnyugtathatja az a tény, hogy ennek ellenére mégis biztosra vehető, hogy hazai termelésből származó meggyet tudnak vásárolni, ha szeretnének friss fogyasztásra vagy befőzési céllal venni. A magyar fajtaszortiment (érdi bőtermő, újfehértói fürtös, kántorjánosi, petri, Éva) szinte az egyetlen, amely harmonikus édes-savas ízzel rendelkezik, és frissen fogyasztva is óriási élményt nyújt a fogyasztó számára a nyári meleg napokon. A környező országokban termesztett fajták (oblacsinszka, Schattenmorelle) frissen fogyasztva túl savasak. Szavai szerint ami a piacokon kapható, az jellemzően kis családi gazdaságokból vagy házi kertekből származó gyümölcs. Fogyasztására egyébként épp a VOLT fesztiválon próbálta rávenni a fiatalokat előnyös élettani hatásait kiemelve a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, illetve az Agrármarketing Centrum.

Az Agrárközgazdasági Intézet piaci árinformációs rendszerének adatai szerint a pünkösdi hétvégén volt a legmagasabb, kilogrammonként 1100 forintos a piacra lépő magyar meggy ára a budapesti nagybani piacon. Azóta a szezon előrehaladtával a fogyasztói piacokra szánt friss, száras meggy termelői ára a június 19-i hét végére 700 forintra esett vissza kilogrammonként.

Az AKI egyébként a belföldi kiskereskedelmi láncokban kapható 350 grammos meggybefőttek fogyasztói árát is monitorozza, itt pedig markáns áremelést rögzített. Amíg 2022 márciusában a befőtt kilogrammra vetített ára gyártói márka esetében 2010 forint volt, addig június 26-ra ez már 2426 forintra emelkedett. A saját márkás meggybefőttek kilogrammra vetített átlagára 1369 forint volt március elején, június végére azonban elérte az 1504 forintot.

(Borítókép: Sóki Tamás / MTI)