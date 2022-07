Mészáros Dávid két évvel ezelőtt létrehozta a SMARTKAS-t, amely megújuló okosüvegházakat, beltéri farmokat tervez és hoz létre. A cég értéke már most elérte a három-négyszzámillió eurót, ám ez még csak a kezdet. Legutóbb Brazíliában kötött hatalmas üzletet, sőt a kormány egy külön rendeletet is hozott miatta, és még Jair Bolsonaro elnökkel is találkozott. Mészáros Dávid tudja, sokaknak tesznek keresztbe, ám hiszi, hogy egy új élelmiszer-ellátási rendszer megoldást nyújt a népességnövekedés problémájára, amiben ő és cége kulcsszerepet játszhat.