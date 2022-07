Van egy ország, ahol már aranyérmékre váltanak az infláció miatt

A több évtizedes gazdasági válsággal és a 2006 óta hiperinflációval küzdő Zimbabwéban ugyanis épp erre készülnek. John Mangudya, a dél-afrikai ország központi bankjának vezetője jelentette be, hogy július 25-től megkezdik a Viktória vízesésről elnevezett „Mosi-oa-tunya” érme értékesítését.

Az aranyérme egy trigauncia aranyat tartalmaz majd, helyi pénznemért, amerikai dollárért és bármilyen külföldi valutáért megvásárolható lesz, az arany mindenkori nemzetközi árán és az előállítási költségeken alapuló áron hozzák majd forgalomba. Múlt héten Zimbabwe jegybankja több mint kétszeresére, 80 százalékról 200 százalékra emelte irányadó kamatlábát, és bejelentette, hogy a bizalom erősítése érdekében a következő öt évre törvényes fizetőeszközzé teszi az amerikai dollárt – írta a Reuters.

A zimbabwei dollár használatát egyébként egyszer már felfüggesztették 2009. április 12-én, miután az infláció kordában tartására irányuló erőfeszítések, illetve a 2006-ban, 2008-ban és 2009-ben végrehajtott háromszori denomináció ellenére sem sikerült stabilizálni a gazdaságot. Ez azután következett be, hogy a zimbabwei központi bank 2009 januárjában törvényessé tette a külföldi fizetőeszközök használatát a pénzügyi műveletekben. Az országot függetlenné válása után négy évtizedig vezető, és elhibázott gazdaságpolitikájával gazdasági káoszba taszító Robert Mugabe helyébe lépő kormány aztán 2019-ben újra bevezette a helyi dollárt, azonban az ismét gyors leértékelődésbe kezdett.

A dél-afrikai országban a növekvő infláció egyre jobban sújtja a nélkülöző és áruhiányokkal küzdő lakosságot, és felidézi a Robert Mugabe közel négy évtizedes uralma alatt évekkel ezelőtt kialakult gazdasági káosz emlékét. Az éves infláció, amely júniusban megközelítette a 192 százalékot, erősen akadályozza Emmerson Mnangagwa elnök gazdaság újjáélesztésére tett erőfeszítéseit is.

Mindezzel kapcsolatban érdemes felidézni, hogy 1946 augusztus elsején a forintot is amiatt vezették be, mert annyira elszabadult az infláció a háború után, hogy júliusban már egytrilliárd pengős bankjegyek is voltak forgalomban.

