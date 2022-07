Menthetetlenül zuhan a forint

Keddhez hasonlóan szerdán is hatalmas nyomás nehezedik a forintra. Az euró, az amerikai dollár és a svájci frank napon belül ismét többször is új történelmi csúcsra került, a legmagasabb árfolyam 12 óráig az euró esetében 410,51 forint, az amerikai dollárnál 401,17 forint, míg a svájci franknál 413,92 forint volt.

Cikkünk folyamatosan frissül!

Szerdán is folytatódik a forint gyengülése, miután kedden is új történelmi mélységekbe került. A nemzetközi hangulat kedden este ugyan javulni látszott, azonban szerdán délelőtt új mélypontokra került a forint árfolyama, miközben az euró, az amerikai dollár és a svájci frank is új történelmi csúcsokat döntött.

Közép-európai idő szerint szerdán 12 óráig az euró esetében a legmagasabb árfolyam 410,51 forint volt, ezzel a forint egyetlen év alatt 16,5 százalékot gyengült az euróhoz képest.

Az amerikai dollár is tovább erősödött, szerdán délelőtt újabb történelmi csúcsokat döntve átlépte az újabb lélektani határnak számító 400 forintot is, majd ismételten újabb csúcsokat követően egészen 401,17 forintig menetelt. Közép-európai idő szerint szerdán 12 óráig ez volt az eddigi legmagasabb történelmi árfolyam. Ezzel az utóbbi egy év alatt a dollár már 34 százalékot erősödött a forinthoz képest.

A svájci frank továbbra is szédületesen teljesít, közép-európai idő szerint szerdán 12 óráig folyamatosan újabb történelmi csúcsokat döntve, legmagasabb árfolyama elérte a 413,92 forintot is. Egy év alatt a forint 27,7 százalékot gyengült a svájci frankhoz képest.

A folyamatosan gyengülő forint a még mindig növekvő inflációt is tovább emelheti, hiszen az euróban és a dollárban kifizetendő importunkért egyre több forintot kell adnunk, ez pedig a hazai árakat is tovább emelheti. A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint a nyár hátralévő részében és ősszel a drágulás mértéke közel évi 16 százalékon tetőzhet, a gyengülő forint hatására azonban akár még ezt a magas értéket is felfelé módosíthatják.

