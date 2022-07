Kell-e választani a család és a karrier között? Egy sikeres cégvezető tényleg helyezheti-e a családot és a magánéletet az első helyre? Ezeket a kérdéseket is körüljárta a Womentoring, a Design Terminal podcastsorozatának harmadik adása két sikeres vállalkozóval, Tomán Szabinával, a nevét viselő életmódprogram megalkotójával, illetve Élő Tamással, a TMS Pilates ügyvezetőjével.

Akinek a neve itthon ma már a sikeres üzletasszony szinonimája, Tomán Szabina úgy véli, épp a forradalmát éljük annak, hogy a nők igenis merjenek nagyot álmodni: építsék a karrierjüket, és vállalkozzanak. Ez pedig szerinte egyáltalán nem zárja ki a családalapítás lehetőségét. Mint a fogyókúrás termékeiről és saját életmódprogramjáról ismert vállalkozó mondja, sűrűn látja a modellt, hogy a friss diplomás nők öt-hat éven át gőzerővel a karrierjükre koncentrálnak, majd amikor működik, és már van nevük a szakmában, kezdődhet a családalapítás, jöhet a baba.

Annak idején, 2006-ban, amikor Tomán Szabina első kislánya született, tudatos döntés eredményeként együtt járt addigi sikeres modellkarrierjének végével. Nagyon szeretett volna családot, ám egy kisgyermek mellett már nem tudott csak úgy felpattanni a repülőre, és kiugrani például Milánóba egy fotózásra. Ehhez képest Tomán Szabina ma már úgy látja, a családalapítás manapság nem csupán a nők életében jelent valamiféle karriertörést: ahogy telik az idő, egyre inkább haladunk afelé, hogy férfi és nő együtt köt kompromisszumot a családért.

Élő Tamás, a TMS Pilates pilatesstúdiólánc ügyvezető tulajdonosa is úgy véli: ha valaki a karriert a család elé helyezi, ott valami előbb-utóbb meg fog reccsenni, a kettőnek egyensúlyba kell kerülnie. Azzal is maximálisan egyetért, hogy a családalapítás bizony apaként is lemondásokkal jár. Ők egyelőre még csak tervezik a feleségével a gyermekvállalást, Élő Tamás egyáltalán nem tartja kizártnak, hogy ő menjen gyesre. Bár, ahogy fogalmaz, amíg nagyon pici a baba, többek között a szoptatás miatt még egyértelműen szüksége van az intenzív anyai jelenlétre.

Pont hogy az anyaság ad lendületet a vállalkozásnak

A TMS Pilates vezetője nem csak a párját támogatná abban, hogy ha szeretne, mielőbb visszamehessen dolgozni, Élő Tamás a családbarát szemléletet a cégében is igyekszik képviselni. Nem is lehetne másként, miután jelenleg tizenheten dolgoznak a TMS Pilatesnél, ebből tizenkettő nő, akik összesen tizennégy gyermeket hoztak a csapatba. A munkát úgy osztják be, hogy az anyukák például el tudják vinni a gyerekeket reggel óvodába, iskolába. Ha pedig valaki szülési szabadságra készül, átszervezik a teendőket, és a várandós kismama feladatait tudatosan osztják szét a kollégák között – ideiglenesen.

Tomán Szabina cégében is zömmel nők, édesanyák dolgoznak, ő pedig hiába építette föl milliárdos franchise-rendszerét, mindig a család állt és áll a mai napig az első helyen: a családhoz igazítja a munkáját, a vállalkozását. A Cápák között című televízióműsorból is ismert cégvezető második gyermeke, Szofi születésekor már össze tudta hangolni a vállalkozói munkát a kisgyermekes léttel, különösen azok után, hogy a második babát rendkívül tudatosan és rendszerszerűen vállalta. Ehhez persze kellett egy mindenben támogató partner, aki nélkül a cégvezető szerint semmi sem menne.

Amikor megszülettek a gyerekek, ültem, és azon gondolkodtam, hogy mit csináltam 24 órában, amíg nem voltak a gyerekek. Akkor is mindig rohantam. Viszont azóta annyira megtanultam rendszerben élni, hogy sokkal fókuszáltabban végzem a feladataimat, és jóval tudatosabban osztom be az időmet. Miközben a gyerekek nagyon megtanítottak nemet mondani

– meséli Tomán Szabina, lányai hogyan tisztították ki a képet számára, hogy mire van ideje, és mire nem. Többek között ráébredt arra, hogy korábban egy csomó felesleges dolgot csinált szabadidejében.

Tomán Szabinánál éppen ezért egy ideje ökölszabály, hogy hétvégén sosem dolgozik, csak az irodájában dolgozik egy asztali számítógépen, így nem viszi haza a munkát, ahogy délutánonként már nem hoz nagyobb volumenű döntéseket. Élő Tamás is úgy látja: ha az ember vállalkozóként nem húzza meg keményen a határokat, és teremt egyensúlyt, pillanatok alatt ki tudja égetni magát. „A mai modern kütyük szerencsére tökéletesen alkalmasak arra, hogy kijelöljük a határokat, egy ne zavarjanak üzemmód beállításával vagy egy out of office üzenettel” – sorolja a példákat Élő Tamás.

A Design Terminal innovációs ügynökség és az Index Womentoring címmel indított podcastsorozatot. A beszélgetések többek között olyan témákat járnak körül, hogy a nők, a női vállalkozók ma milyen kihívásokkal néznek szembe a munkaerőpiacon, hogyan egyeztethető össze család és karrier, illetve milyen sztereotípiák élnek a női munkavállalókkal szemben, és ezek adott esetben hogyan keserítik meg az életüket.

A podcast első adásában Rácz Zsófia korábbi helyettes államtitkár és Volom Sára, a Photon startup alapítója végül arra jutott, hogy a nők sikere nagyban azon is múlik, hogy a rivalizálás helyett mennyire hajlandók egymást segíteni.

A második rész főszereplői pedig a hazai startupvilág ifjú titánjai voltak: Jentetics Kinga, a PublishDrive nevű online platform egyik alapítója, ügyvezetője és Perényi András, a Webshippy ügyvezető igazgatója, akik úgy látják, a befektetők máig bizalmatlanabbak a női startupvezetőkkel szemben. Ugyanakkor a nők nemegyszer magukat korlátozzák azzal, hogy nincs elég bátorságuk ahhoz, hogy belevágjanak saját vállalkozásukba.

A Womentoring-kezdeményezés a Design Terminal startupokat segítő Mentorprogramján belül indult 2020-ban. Fő missziója, hogy a nők, a kisgyermekes anyukák figyelmét felhívja arra: érdemes vállalkozásba kezdeniük, illetve a program praktikusan is segíti őket üzleti céljaik megvalósításában.

