Technikailag beállt a gazdasági válság Amerikában

Annak eldöntése, hogy mikor kezdődött a recesszió, vagy annak előrejelzése, hogy mikor következhet az be ténylegesen, nem egyszerű. A „két negyedév” meghatározás praktikus szabály az elemzőknek, a közgazdászok azonban nem mindig gondolkodnak így egy üzleti ciklusokról. Részben azért, mert a GDP egy tág mérőszám, amit számos tényező befolyásol. Nem veszi például figyelembe a munkahelyekre, az ipari termelésre, a kiadásokra és a jövedelmekre vonatkozó adatokat. Ráadásul a munkahelyek növekedése továbbra is erős az Egyesült Államokban.

A múlt héten közzétett májusi fogyasztási adatok azonban azt mutatták, hogy a kiadások és a rendelkezésre álló jövedelem inflációval kiigazítva csökkent.

Ez tovább erősítette a félelmeket, hogy most már beállt a recesszió. Az előttünk álló hetekben valószínűleg heves viták fognak zajlani a gazdaság valódi egészségi állapotáról. Az viszont lassan biztosan kijelenthető, hogy inkább az a kérdés, hogy az Egyesült Államok a recesszió felé tart, vagy már benne is van.

Nehéz meghatározni, hogy mikortól van recesszió

2001-ben a GDP a kiigazítások után az év első három hónapjában csökkent, a következő három hónapban azonban nőtt, majd ősszel ismét hanyatlott az amerikai gazdaság. De a korábban említett ökölszabály nem mindig érvényes: bár nem volt két egymást követő negyedévben csökkenő GDP, a helyzetet recessziónak minősítették, mivel a foglalkoztatás és az ipari termelés is csökkent.

Lapunk megkérdezte Gaál Gellértet, a Concorde vezető elemzőjét, aki úgy fogalmazott:

a becslések szerint recesszió van az amerikai gazdaságban, de ez még egy technikai jellegű gazdasági válság. Erről csak akkor jelenthető majd ki, hogy hivatalos, ha megérkezhetnek a pontos adatok.

A koronavírus-járvány idejéről a közgazdászok utólag azt állapították meg, hogy a recesszió csak két hónapig tartott: 2020 márciusától áprilisáig. Annak ellenére, hogy a gazdasági aktivitás meredek visszaesése ezekben a hetekben azt jelentette, hogy a GDP összességében mind az első, mind a második negyedévben zsugorodott – a Reuters beszámolója szerint.

Az Egyesült Államokban a gazdasági válságról a hivatalos döntést a National Bureau of Economic Research által összehívott, közgazdászokból álló testület hozza meg, és a végleges határozat néha egy vagy csak több évvel később születik meg.

A testület olyan dolgokra összpontosít, mint a munkahelyek és az ipari termelés, amelyeket havonta mérnek, nem pedig negyedévente, mint a GDP-t. Megvizsgálja a változások mélységét is, illetve azt, hogy a visszaesés mennyi ideig tart, valamint hogy a gazdasági problémák milyen mélyek, illetve mennyire széles körűek.

Európában is rossz a helyzet

Németországban a hetvenes évek óta nem láttak a mostanihoz hasonlóan magas inflációt. Az élelmiszerek ára 11 százalékkal, az energiaárak több mint 38 százalékkal emelkedtek Németországban. Az inflációs nyomás pedig továbbra sem szűnik. A Német Kereskedelmi Szövetség felmérése alapján a német lakosság negyede veszélyben érzi a megélhetését a drágulás következtében.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Bank of England kedden arra figyelmeztetett, hogy Nagy-Britanniában és a világ többi országában gazdasági recesszió közeledik. Felszólította a bankokat: növeljék a tőkepuffereiket, hogy átvészeljék az előttünk álló időszakot. „Az Egyesült Királyság és a világ gazdasági kilátásai lényegesen romlottak” – jelentette be az angol központi bank, amikor közzétette legfrissebb pénzügyi stabilitási jelentését. Kijelentették azt is, hogy az ukrajnai háború körüli fejlemények kulcsfontosságú tényezők lesznek a jövőben.

A nemzetközi előrejelzések szerint – így az IMF és az OECD szerint is – Nagy-Britannia érzékenyebb lehet a recesszióra és a tartósan magas inflációra, mint más nyugati országok, amelyek mindegyike globális energia- és nyersanyagpiaci válsággal küzd. A Bank of England szerint ugyanakkor a brit bankok jó helyzetben vannak ahhoz, hogy akár egy súlyos gazdasági válságot is átvészeljenek, bár megjegyezték: a tőkemutatók várhatóan csökkennek a következő negyedévekben.

(Borítókép: Joe Biden 2020-ban. Fotó: Mario Tama / Getty Images)