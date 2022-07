Elszabadultak a benzinárak Európában, innen már nincs visszaút

Az orosz–ukrán háború brutális üzemanyagár-emelkedéshez vezetett, de ez a folyamat már a koronavírus-járvány utáni keresletnövekedéssel megindult. Európában több ország is ársapkát vezetett be, ez védi a fogyasztókat, de a tényleges piaci árakra nincs hatása. Kifejezetten rossz hír, hogy a magyarok külföldi közkedvelt üdülőövezeteiben is jelentős az áremelkedés, amit a forintgyengülés még fájdalmasabbá tesz.