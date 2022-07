Érkezik a földgáz Ausztria felől

A napokban egyre többször vetődött fel, hogy Mosonmagyaróvárnál – azaz Ausztria felől – Magyarországra nem megfelelő mennyiségben, illetve nem érkezik földgáz. A kérdéseinket ezzel kapcsolatosan feltettük az FGSZ-nek, amely a hazai földgázellátásért felel.

Lapunk kérdéseire egyértelműen hangsúlyozták:

Ausztria felől a kereskedők által nominált mennyiségeknek megfelelően érkezik a gáz, szállítási fennakadást vagy akadályoztatást az FGSZ nem tapasztalt.

Emellett felhívták arra a figyelmet, hogy az adatok nyilvánosan és naprakészen elérhetők.

A földgáztározók töltöttsége

A közép-európai országok külügyminiszterei szerdán Budapesten, a Puskás Arénában találkoztak, ahol Szijjártó Péter a magyarországi földgáztározók töltöttségéről és az európai kontinens előtt álló kihívásokról is beszélt. Magyarországon az európai átlag feletti a földgáztározók töltöttsége – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az MTI tudósítása szerint a tárcavezető a találkozó utáni sajtótájékoztatón elmondta: folyamatos a hazai földgáztározók feltöltése,

a feltöltöttségi szint jelenleg 44 százalékos.

Szijjártó Péter elmondta: Magyarország az éves fogyasztás 25,5 százalékát már betározta. Ismertetése szerint megindították a kereskedelmi tárgyalásokat annak érdekében, hogy a hosszú távú szerződéseken felül újabb földgázmennyiségeket vásároljanak.

A miniszter elmondta, hogy a paksi atomerőmű beruházása is felgyorsult. Mint fogalmazott: a cél az, hogy „jövőre az első beton már a földben legyen”. Szijjártó Péter azt is hozzátette: a jelenleg üzemelő paksi atomerőmű biztonságos üzemeléséhez szükséges fűtőelem-szállítmányok számára is tárgyalnak újabb alternatív szállítási útvonalakról.

Európa kihívások előtt

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai kontinens „rendkívül durva kihívásokkal néz szembe, a háború miatt a fizikai biztonságunk került veszélybe”. Ezt a szomszédos országok – és Magyarország is – még jobban érzik, mint a többi európai nemzet.

Az európai országok gazdaságának háborús inflációs környezetben kell működniük, az energiaellátás „a totális bizonytalanság helyzetébe kezd süllyedni” – fogalmazott Szijjártó Péter, aki emellett úgy fogalmazott: az európai kontinens nehézségeire az egyetlen megoldást a béke jelenti.

