Ukrajnában járt a magyar miniszter, komoly problémákra hívta fel a figyelmet

A magyar miniszter elmondta, hogy Ukrajnában háromszintű tárgyalást folytatott, első körben az ukrán agrárminiszterrel tárgyalt, majd találkozott Kárpátalja kormányzójával és a helyi magyar képviselettel. Nagy István nyilatkozatában kiemelte, három év kiesést jelentene a világ globális piacáról, ha most a tárolókban lévő termést nem tudnák elszállítani.

Ukrajnában jelenleg 22 millió tonna gabona ragadt bent, ha az idei termés nem fér be a tározókba, akkor a gazdák lemondanak a következő évi termés vetéséről. Ez pedig a miniszter szerint a világ élelmezésében jelentős krízist okozna.

A GLOBÁLIS ELLÁTÁSBAN UKRAJNA RÉSZESEDÉSE GABONÁBÓL 9 SZÁZALÉKOT, KUKORICÁBÓL 16 SZÁZALÉKOT, NAPRAFORGÓBÓL PEDIG 40 SZÁZALÉKOT TESZ KI.

A háború előtt Ukrajna évente 400 millió embert látott el gabonával, 3 év kiesése esetén akár 1 milliárd ember élelmezését fenyegetheti, csak azért, mert most Ukrajnából nem tudják a gabonát exportálni. A miniszter kiemelte, hogy Magyarország érdeke, hogy a szárazföldi útvonalon részt vegyen az ukrán export szállításában, illetve a magyar–ukrán határ mindkét oldalán kellenek technológiai fejlesztések.

A háború következtében a fekete-tengeri kikötők leálltak, ahol az ukrán export 90 százaléka zajlott. Az Európai Unióhoz fordulnak, hogy a lehető leggyorsabban lehessen bővíteni az áthaladó kapacitást.

Komoly problémák lehetnek még ebből

Nagy István szólt arról is, hogy jelenleg

naponta négyezer tonna ukrán gabonát tudnak áthozni vasúton a határon, de dolgoznak azon is, hogy konténeres megoldással a közúton is gyorsítani lehessen a gabonaszállítást.

Maximum napi 8-10 ezer tonna gabona áthozataláig tudnak eljutni, és a magyar–ukrán határ szűkös áteresztő kapacitása miatt el kell dönteni a szállítási prioritást is.

Most a gabona van napirenden, de más árut is Európába kell hozni – mondta. Példaként említette a miniszter a műtrágyát, illetve a termeléshez szükséges alapanyagokat, nyersanyagokat. Nagy István beszélt arról is, hogy a megbeszélésen operatív megoldásokat kerestek a magyar–ukrán határ befogadó kapacitásának bővítésére, a közös tervekre, ezek összehangolására.

Rámutatott arra, hogy kellenek azonnali, illetve hosszú távú intézkedések is, mivel Ukrajna gazdasági kötődése az Európai Unióhoz egyre szorosabb lesz – derült ki az MTI közleményéből.

(Borítókép: Nagy István agrárminiszter beszédet mond a Mosoni-Duna torkolati vízszintszabályzó létesítmény átadóünnepségén egy hajón, Gönyű térségében 2022. június 23-án. Fotó: Krizsán Csaba / MTI)