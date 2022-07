Óriási mennyiségű földgázt próbál gyorsan beszerezni a kormány

A kormányzat az ország energiabiztonságának erősítése érdekében tárgyalásokat folytat, hogy a hosszú távú szerződésekben szereplő mennyiségeken felül 700 millió köbméternyi plusz földgázt szerezzen be – jelentette be Szijjártó Péter pénteken Budapesten.

Az erről szóló tárgyalások keleti és nyugati irányban is folynak. Ezek eredményéről reményei szerint a jövő hét második felében tud bővebb tájékoztatást nyújtani – közölte a külgazdasági és külügyminiszter azon a sajtótájékoztatón, amelyet Gebran Bassillal, a libanoni keresztény Szabad Hazafias Mozgalom párt elnökével közösen tartott.

Szijjártó Péter ezen túl elmondta, hogy békeidőben a globális energiapiac a kínálat és a kereslet mentén működik és lehet gázt venni a szabadpiacon és hosszú távú szerződések alapján is. A miniszter a sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy tavaly és tavaly előtt a piaci szereplők megpróbálták őt lebeszélni a hosszú távú szerződésről, mert úgy ítélték meg, hogy anélkül is biztosítható a gázellátás: am mindig kitartott amellett, hogy az ország energiabiztonsága stratégiai, nemzetbiztonsági kérdés, ezért a Gazprommal és a Shellel is kötöttek hosszú távú gázvásárlási szerződést – hangsúlyozta a miniszter, aki úgy folytatta, hogy

ha ezt nem kötöttük volna meg, akkor most az ország hatalmas nagy bajban lenne, mert háborús időszakban az európai földgázpiac spotpiaci része kiszáradt

– majd hozzátette, hogy a hosszú távú szerződéseknek köszönhetően az ország energiaellátása biztos lábakon áll.

Meglehetősen rosszak a várakozások

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a háború miatt fel kell készülni a nyugat-európai ellátási zavarokra és korlátozásokra, vagyis „a lehető legnagyobb mennyiségű földgázt kell betárolnunk”. Ezért döntöttek úgy, hogy a hosszútávú szerződéseken rögzített mennyiségen felül vesz földgázt az ország. Azt tapasztalták, hogy a Gazprom eddig megbízhatóan szállított és látszik, hogy a déli útvonal a legkiszámíthatóbb és amikor a Török Áramlathoz kapcsolódó magyar infrastruktúrát megépítették, mindenki ennek ellenkezőjére próbálta rászorítani Magyarországot.

Szerinte viszont ha ez nem épült volna meg, óriási bajban lennénk.

A miniszteri beszámoló szerint pénteken a Magyarországra érkezett 32,6 millió köbméter fölgáz fele, 16,3 millió köbméter a déli útvonalon jött be. Vagyis az orosz gáz legnagyobb része délről érkezik, miközben nyugati irányból csak az egyharmadát tudjuk megkapni a szerződött mennyiségnek. Ezért a pluszgáz szállításáról szóló tárgyalások során arról is egyeztetnek, hogy a nyugatra nominált mennyiségeket inkább délről kaphassa meg az ország.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború miatt globális kihívásokkal néz szembe a világ. A háború és az arra válaszként adott szankciók pedig tartós inflációs környezetet hoztak létre Európában és háborús infláció közepette kell működnie az európai gazdaságoknak. Továbbá a miniszter elékeztetett a háború európai kontinensen kívül hatásaira.

A miniszter szerint az Európát fenyegető tragikus következmények a béke mielőbbi megteremtésével előzhetők meg. Ezért sürgeti, hogy a nemzetközi életben azok, akiknek erre lehetőségük van a béke irányába tegyenek erőfeszítéseket.

Már a fizikai biztonságunk a kérdés?

Az energiabiztonság megteremtése mellett fizikai biztonságunk kulcsa a miniszter szerint, hogy „távol tartjuk azokat a felfegyverzett migráns bandákat, akik a déli határainkat ostrom alá vették” – idézet az MTI közleménye alapján. Ezért a miniszter szerint ebben a helyzetben a nemzetközi politikának is arra kellene koncentrálnia, hogy a migrációs hullámokat megakadályozza és segítséget nyújtson az olyan országoknak, amelyek sok menekültet látnak el.

Majd végezetül kiemelte, Magyarország ezt teszi, hiszen a libanoni keresztény közösség számára az elmúlt időszakban több millió dollárt juttattak a többi között templomok építésére, és évente 50 ösztöndíjat biztosítanak libanoni hallgatóknak a magyar egyetemeken.

