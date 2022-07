Brutális benzinárcsökkenés jön szerdától

Közlésük szerint a benzin piaci ára szokatlanul nagy módon, 26 forinttal csökken. A gázolaj viszont 7 forinttal drágább lesz.

Ennek fényében a piaci átlagárak szerdától kezdve így alakulnak:

95-ös benzin: 740,9 Ft/liter,

gázolaj 787,9 Ft/liter.

A kormányzati árstop miatt a magyar fogyasztók többsége októberig biztosan 480 forintos áron tankolhat mindkét üzemanyagtípusból, a magas üzemanyagárak azonban még évekig velünk maradhatnak.

Nemrég az is kiderült, hogy az árstop miatt a fogyasztás is jelentősen nőtt Magyarországon az utóbbi időben. Az ellátásban jelentkező problémák mellett ez is hozzájárult ahhoz, hogy relatív üzemanyaghiány lépett fel Magyarországon.

