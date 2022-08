Összeomolhat a kézműves sörök piaca

A korlátozások megszűnése után az idei szezonban szinte teljesen visszaállt a kereslet a járvány előtti szintre, sőt olyan főzde is van, amely növelni tudta a forgalmát. Idén azonban újabb problémák jelentek meg a piacon. A sörfőzés egy magas energiaigényű folyamat, a főzdékre pedig nem vonatkozik a rezsicsökkentés. Nemcsak az áram és a gáz kerül most jóval többe, hanem a komló és a maláta is, melyek itthon kevéssé elérhetőek, így szintén külföldről szerzik be őket − írta meg a Pénzcentrum.

Külföldön is jelentősen emelkedett a nyersanyagok ára, a gyenge forint miatt a magyar főzdék azonban még drágábban tudják ezeket beszerezni.

A kézműves sörök esetében ráadásul nem mindegy, milyen árpát, malátát és komlót használnak fel, hiszen a kézműves főzdék termékei pont a magas minőségük miatt nyertek teret a piacon.

A legtöbb helyen már eddig is voltak áremelések: általában 15 százalékkal drágultak a kisüzemi sörök. A főzdék elmondása alapján ez viszont közel sem elég ahhoz, hogy a megemelkedett gyártási költségeket fedezze, ráadásul a piaci benzinár hatása még csak most fogja elérni őket. Ugyan a legtöbb főzde úgy látja, a kézműves sörök iránti érdeklődés meg fog maradni, azonban mindenképpen szűkülni fog az a réteg, akinek anyagilag belefér, hogy ilyen minőségű terméket válasszon.

Növekedés biztos nem lesz, hanem inkább összeomlás: sorban zárnak be a főzdék. Azok szerencsések, akik csapházakat építettek, és költséghatékonyan tudják kimérni flakonokba a söröket, vagy akinek vendéglátó üzlethálózata van, ők élnek túl. A fesztiválok is segítenek, de nem tudni, mi lesz télen. A sörre mindig lesz igény, az viszont változni fog, milyen minőséget vásárolnak az emberek

− mondta el a lapnak Gyenge Zsolt, Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke.

(Borítókép: Huszti István / Index)