Drágulás várható az albérletpiacon, aki most nem lép, az nagyot bukhat

Az elemzések szerint tízezreket spórolhatnak most a lakást bérlők. Ezért érdemes elővenni az albérleti szerződéseket, és körülnézni a kínálatban.

Mintegy 14 százalékos áremelkedéssel számolhatnak azok, akiknél mostanában van a bérleti szerződés évfordulója. Ez akár 10-20 ezer forinttal is megnövelheti a meglévő szerződések havi bérleti díjait. Akik esetleg a bérleti díjak emelése miatt olcsóbb albérletre váltanának, most még jó időben vannak – mondta Balogh László, az ingatlan.com elemzője, aki úgy véli, hogy mivel most széles a kínálat, közel 12 ezer kiadó lakásból lehet válogatni országszerte.

Augusztus közepén Budapesten a kínálati piacon az átlagos bérleti díj 195 ezer forintot tett ki.

A megyeszékhelyek közül Debrecenben 136 ezer, Győrben 150 ezer, Tatabányán 130 ezer, Kecskeméten 110 ezer forint volt az átlag. Az elemző felhívja arra a figyelmet, hogy számos kiadott lakásnál augusztusban és szeptemberben van az „évforduló”, és sok esetben az infláció mértékéhez „van kötve” az automatikus bérleti díjemelés. Ezért 10-20 ezer forinttal is drágulhatnak a most még meglévő bérleti szerződések.

Az infláció átalakíthatja a szerződéseket

„Júliusban 13,7 százalékos volt az infláció, így akiknél a bérleti szerződésben az éves infláció a bérletidíj-emelés alapja, azok lakástól függően jellemzően 10-20 ezer forintos drágulással számolhatnak, ha maradnak az adott albérletben. Fontos, hogy a bérleti szerződésekben az áremelés lehetőségként van feltüntetve, így a tulajdonosoktól is függ, hogy élnek-e ezzel. Megbízható bérlőknél például nem minden esetben szokták érvényesíteni ezt” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, aki szerint a júliusi és az idei évre várható két számjegyű infláció hozzájárulhat a már kiadott albérletek további drágulásához.

Balogh László szerint akik az albérletpiaci drágulás és a tulajdonos infláció miatti bérletidíj-emelését soknak tartják, azok kisebb, olcsóbb albérletre válthatnak,

erre pedig talán most van a legjobb lehetőség.

Szerinte a tanévkezdés miatti albérletpiaci szezon okán ezekben az elmúlt hetekben „jelentősen megnőtt a kínálat. Ők extra keresletet hozhatnak a piacra, csakúgy, mint azok, akiknél ezekben a napokban derül ki, hogy nem jutottak kollégiumi férőhelyhez.” Úgy véli, hogy nemcsak a bérleti szerződés évfordulója miatt kereshetnek sokan olcsóbb lakást, hanem azért is, mert a kedvezőtlen adottságú albérletek rezsiköltségei jelentősen növekedhetnek a jövőben.

Durván emelkedtek már eddig is az árak

Az átlagos bérleti díjak a budapesti kínálati piacon augusztus közepén 195 ezer forintot tettek ki, szemben az egy évvel korábbi 145 ezer forinttal. Számos budapesti kerületben már legalább 200 ezer forint az átlagos bérleti díj. A megyeszékhelyeken az összesített átlagos bérleti díj 120 ezer forintra emelkedett a tavalyi 105 ezer forintról, de a különbségek tetemesek.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)