Drága a street food, attól tartanak, nem marad pénzük rá az embereknek

A food truck meghatározó eleme a magyar gasztronómiának, egyre trendibb a fiatalok és a családok körében is – kezdte közleményét a Magyar Street Food Egyesület. Mint írták: felismerték az éttermek is az igényt, így sokan alakítottak ki büfékocsit, amellyel hétvégente járják az országot.

Ám az idei év ismét nagy kihívás elé állította a vendéglátóipart a megnövekedett munkaerő- és alapanyagköltségekkel, valamint az elszállt energiaárakkal. Ennek hatására 30-40 százalékkal is megemelkedtek az eladási árak, viszont jelentősen csökkent a haszonkulcs. Kiemelték ugyanakkor, hogy Horváth Zoltán, a Magyar Street Food Egyesület elnöke és a Food Truck Show azon dolgozik, hogy támogassa a műfaj hazai működését, és a food truck kultúrája a hétköznapok részévé váljon.

Az egyesület elnöke elmondta: 2014-ben még tizenöt autóval szervezhették meg a Food Truck Show-t, mára azonban száz a minőségi kritériumoknak megfelelő büfékocsik száma. Emellett több étterem is felismerte a food truckban rejlő lehetőséget, és kialakította guruló konyháját. A koronavírus-járvány miatt megszaporodtak a szabadtéri rendezvények is, aminek jótékony hatása, hogy megélhetést biztosít a cateringeseknek.

De a sok pozitív fejlemény mellett akadnak problémái is az ágazatnak. Szerintük a legfontosabb kérdés jelenleg, hogy marad-e pénzük az embereknek erre a fajta szórakozásra, mivel 30-40 százalékkal emelkedtek az árak. Hangsúlyozzák: az idei árak olyan magasak, hogy Kelet-Magyarországon olcsóbb étlapokkal kellett készülniük.

Van olyan hús és pékáru, ami például kétszer annyiba kerül, mint tavaly ilyenkor. A munkabérek is mintegy 50 százalékkal emelkedtek egy év alatt, és emellett még magasabb szállás-, bérleti díjjal és energiaárakkal is számolnunk kell. Ráadásul az időjárás is nagyban befolyásolja egy adott rendezvény sikerességét