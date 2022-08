Stinggel és Judas Priesttel ment egymásnak a Siemens és a Gazprom

A berendezés az Oroszországból érkező Északi Áramlat gázvezeték részét képezi, de Németországban rekedt, mivel az országok azon vitatkoznak, hogy a berendezés az ukrajnai invázió miatt kiváltott szankciók hatálya alá tartozik-e. A Gazprom a turbina problémáira hivatkozott az európai energiaválságot szító csökkentett szállítások egyik okaként − közölte a Bloomberg hírügynökség.

A hetekig tartó huzavona után a Siemens a Twitteren közzétett egy képet a Muhheimben rostokoló „magányos” alkatrészről, és azt javasolta, hogy készítsenek egy Spotify lejátszási listát, hogy „ne unatkozzon szegény”. Az első szám: So Lonely (Annyira magányos), a The Police-tól.





A híres turbinánk még mindig nem ott van, ahol lennie kellene. Magányosan áll a mülheimi telephelyünkön. Tegyünk szegénynek egy szívességet, és készítsünk egy Spotify lejátszási listát. Mi kerüljön bele? A The Police Band So Lonely című dalával kezdjük. Nektek mi a javaslatotok?

− írták a bejegyzésben.

Why don’t you take this trackhttps://t.co/utYBbQ0l2R — Gazprom (@GazpromEN) August 19, 2022

Az orosz gáztermelő pénteken a Judas Priest brit heavy metal zenekar Breaking the Law (Megsérteni a törvényt) című számával válaszolt.

A hozzászólók folyamatosan építették a setlistet, többek között a Depeche Mode Enjoy the Silence (Élvezd a csendet), a Queen I Want to Break Free (Ki akarok szabadulni), a Beatles Back in the USSR (Vissza a Szovjetunióba) és a Talking Heads Road to Nowhere (Út a semmibe) című dalaival. Ha pedig nem oldódik meg hamarosan a helyzet, akkor a jöhet a Coldest Winter (Leghidegebb tél) Kanye Westtől.