A háború miatt Ukrajna mezőgazdasága összeomlott, az Európai Unió nagyobb terméshozammal akarta pótolni a veszteséget. Az időjárás azonban közbeszólt.

Az Európa-szerte tomboló hőhullámnak és a rendkívüli szárazságnak meglettek a következményei, az aszály súlyos veszteségeket okozott a mezőgazdaságban. Emellett a hőhullámokat lezáró viharok is hatalmas pusztítást végeztek.

Ugyan pontos adatok még nem állnak rendelkezésre a 2022-es évről, de valószínűleg minden termékpályán áremelkedésekhez vezetnek a szárazság miatt elmaradó hozamok – számolt be a VG.

Európában az északi államokat leszámítva az agrárium minden területén komoly károkat okozott a csapadékhiány. Franciaországban 15 százalékos, Romániában 35 százalékos veszteséggel kell számolniuk a gazdáknak. Belgiumban és Hollandiában a zöldség- és gyümölcstermesztőket is jelentős veszteség érte.

A helyzeten a vízhiány sem segített, ugyanis még az olyan országokban sem sikerült felvenni a harcot a szárazsággal, ahol kifejezetten modern technológiák állnak rendelkezésre. A természetes vizek és a nagyobb folyók alacsony vízállása miatt a hatóságoknak korlátozniuk kellett a mezőgazdasági vízfelhasználást.

Az extrém szárazság miatt a legelők is kiégtek, a tejtermelők rekordalacsony hozamot értek el. Így várhatóan a tejtermékek ára is emelkedni fog. Emellett az alapanyagárak, a műtrágyaárak és a takarmányárak is folyamatosan emelkednek, ami sok gazdálkodónak a tevékenység befejezését hozhatja magával.