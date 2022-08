Nagyné Huszár Andrea, a hotel vezetője elmondta, a gáz ára a háromszorosára növekedett, ezért számításaik szerint a fűtési időszakban havonta 6 millió forintot kellene fizetniük. Ennyi pénzt azonban nem tudnak kigazdálkodni.

„Azért, hogy jövőre nyitva lehessünk, ahhoz most be kell zárnunk. November elsejével húzzuk le a rolót, és egészen jövő áprilisig ki sem nyitunk. Csak a kávézó és az iroda üzemel tovább, azért is, hogy a jövő évi foglalásokat fel tudjuk venni” – hangsúlyozta a hotel vezetője a Somogy megyei hírportálnak.

Egy osztrák hotel vette át a dolgozókat

15 alkalmazottal már két hónappal ezelőtt közölték a hírt, így mindenkinek volt ideje másik állást találnia. Sikerült találniuk egy magyar tulajdonú osztrák hotelt, akik a síszezonra bővíteni szeretnék a csapatukat. „Gyakorlatilag a dolgozóinkat átvennék, majd áprilisban mindenki visszajöhetne hozzánk” – mondta Nagyné Huszár Andrea.

A portál úgy tudja, Somogyban több szálláshely is hasonló lépést fontolgat. A Szállodaszövetség információi szerint a szektor résztvevői kétségbeesettek, és sokan dönthetnek a bezárás mellett.