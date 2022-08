Lázár János: Komoly kudarcai is vannak a kormánynak

Lázár János szerint a Fideszben nem szokás a politikai ambíciókról beszélni. Fontos játékszabály ez szerinte, és fontos lesz a következő kihívások során is, amikkel most szembenéz az ország. Majd felhívta arra a figyelmet, hogy 10 000 milliárdnyi állami beruházás van most Magyarországon, ezeknek a felülvizsgálata zajlik. Lázár János szerint az orosz–ukrán konfliktusnak két komoly következménye van. Egyrészt felment az energia ára, másrészt óriási mértékben emelkedtek a kamatok.

Ami elkezdődött, ami folyamatban van, azt be kell fejezni, torzó nem maradhat

– emelte ki a miniszter, majd úgy folytatta, hogy sem a magán-, sem az állami építkezések nem állhatnak le, „tételesen”, egyesével vizsgálják meg a folyamatban lévő beruházásokat. Majd kiemelte, hogy az egyeztetések nem mindig zajlanak a beruházásokkal kapcsolatosan üdítően. Lázár János is prioritásnak tekinti a 23-25 milliárd eurós tárgyalásokat, amikről Navracsics Tibor egyeztet Brüsszelben. Lázár János szerint jár nekünk a forrás.

A beszélgetés során visszatérő elem volt, hogy nyíltan hangoztatta protekcionista elképzeléseit. Szóba került egy Lázár–Karácsony Gergely-találkozó is. Ezzel kapcsolatosan a miniszter úgy fogalmazott, csak akkor fog sor kerülni rá, ha lezajlott a megfelelő előkészítés:

Még nem csattant el a múzsa csókja, nem kaptam ihletet ahhoz, hogy találkozzunk

– fogalmazott a miniszter, aki kiemelte, hogy a budapestiek jól fognak járni a személyével, a vidékiek meg még jobban. Ezt követően nagyszabású terveit is vázolta Budapesttel kapcsolatosan.

Távlati célok

Arra a kérdésre, hogy 2026-ban milyen célok elérésével lenne elégedett, Lázár János viccesen először úgy válaszolt, hogy „ha erre rosszul válaszolok, bajba kerülhetek”. Majd hozzátette, hogy „nekem mindig kényes a helyzetem, mert nem bírok a véremmel állítólag”. Kiemelte, hogy Hódmezővásárhelyen meg kell nyerni az önkormányzati választásokat – ez egyébként többször is felmerült a beszélgetésben –, mert túszul ejtették azt a várost. Be szeretné bizonyítani, hogy munkával, becsülettel és tisztességgel eredményt lehet elérni.

Voltak emelkedő és süllyedő szakaszok is a pályámban

– fogalmazott a miniszter, majd felidézett egy történetet, miszerint egyszer Nicolas Sarkozyt (a korábbi francia köztársasági elnököt) megkérdezték, hogy mi a véleménye Sebastian Kurzról (a volt osztrák kancellárról). Lázár János története szerint a francia elnök a kérdésre azt válaszolta, hogy „a mostani politikusok nem szenvedtek eleget”. Lázár János ezzel az anekdotával ábrázolta azt, hogy szerinte a politikához a siker és a szenvedés is hozzátartozik.

Ezt követően a miniszter kifejtette, egy válság és egy háború lehetőség is társadalmi rendszerünk megújítására. A polgári életnek az előrevitelére csak a Fidesz és Orbán Viktor képes.

Szerinte gigantikus pénzért kevesebb energia lesz Európában, nem biztos, hogy a közintézmények mindig olyan formában fognak működni, ahogy azt az elmúlt évtizedekben tapasztaltuk. A miniszter szerint „meg kell barátkoznunk ezzel a problémával”. Lássunk világosan, a kormányzatnak rengeteg sikere van, de vannak kudarcai is.

A legsúlyosabb kormányzati bűn szerinte az, hogy mostanra nincs már készen a Paksi Atomerőmű új blokkja.

„Rutinból nem lehet kormányozni” – véli Lázár János, aki szerint a jó kormányzáshoz folyamatosan alakítani kell a stratégiát. Végezetül a miniszter kifejtette, hogy „nekem híresen összetett viszonyom van Tarlós Istvánnal, de nem volt méltányos, ahogy a budapesti választók elbántak vele”, ám ilyen a politika.

