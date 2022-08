Négy év múlva már 4 milliárdos eredménnyel számol a magyar biztosító

Gőzerővel zajlik a CIG Pannónia működési modelljének átalakítása a tavaly elfogadott rövid és hosszú távú stratégiájában foglaltak szerint, és a héten publikált második negyedéves gyorsjelentés adatai szerint egyelőre pénzügyileg eredményes a lakossági és vállalati szegmensben is új termékbevezetésekre alapozott növekedési fázis. 645 millió forintos konszolidált adózott eredményt ért el 2022. második negyedévében a CIG Pannónia Biztosító, ezzel a társaság 27 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos időszakának 506 millió forintos profiteredményét. A nem életbiztosítási szegmensben a biztosítási díjbevételek még ennél is dinamikusabb, 37 százalékos emelkedést mutatnak 2021 második negyedévéhez képest, és meghaladták a 4 milliárd forintot.

Az előbbi stratégia egyébként a 2021–2023-as, utóbbi pedig a 2021–2026 közötti időszakra szól, és célja, hogy a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és leánycége, az EMABIT Zrt. révén kompozitbiztosítói portfóliót hozzanak létre. Az ehhez vezető úton már túl vannak a vállalati szférának szóló flotta-casco termék bevezetésén (már több mint 11 ezer járművet biztosítanak), a nem életbiztosítási szegmensbe tartozó vagyon- és felelősségbiztosítási termékkör kialakításán. Az ebből a flotta-casco állományból származó bevétel egymilliárd, az ipari vagyonbiztosításokból 1,15 milliárd, míg a csoportos személybiztosításokból 700 millió forinttal haladta meg az előző év azonos időszakában realizáltat. Utóbbi szegmensben a vállalati csoportos egészségbiztosításoknál is növekedni szeretnének: a jelenleg elsősorban a járóbeteg-ellátásra és egynapos sebészetre szóló konstrukciót igény esetén a fekvőbeteg-ellátásokra is kiterjesztenék.

A bankholdingos agrárügyfelek jobb kiszolgálása érdekében kidolgoztuk, és jelenleg engedélyezési fázisban van az agrárkárenyhítési rendszerhez kapcsolódó díjtámogatott biztosítási portfóliónk is

– mondta az Index érdeklődésére Polányi Zoltán vezérigazgató. A lakossági szegmensben az idén bevezetett lakásbiztosítási és utasbiztosítási – utóbbiba a Bankholdingnál forgalmazott bankkártyákhoz kötődő utasbiztosítások is beletartoznak már – termékek mellett a kockázati életbiztosítások volumene is növekedett 10 százalékkal éves összevetésben. Ezt a bővülést azért is fontosnak tartják, mert az életbiztosítási piac tavaly 11,38 százalékkal nőtt Magyarországon, a CIG Pannónia ennek a dupláját hozta 22,50 százalékkal a díjbevételt tekintve. A unit-linked termékkör állományának bővítése mellett az utóbbi termékkörre kiemelt figyelmet fordítanak a jövőben is, a vezérigazgató szavaival szerint

a csok és babaváró hiteles 40-es családfenntartó férfit tartják az egyik legfőbb célcsoportnak, mivel ez a korosztály a biztosító szerint kifejezetten veszélyeztetettnek számít.

A biztosító vezetősége azt reméli, hogy az értékesítési csatornák dinamikus bővülése – köszönhetően a hazai független biztosítási alkuszok közel felével történt megállapodásnak, valamint a Magyar Bankholdinggal kötött 20 éves együttműködési egyezség első érdemi hatásainak –, illetve a BNP Paribas Cardifftól szeptemberben átveendő ügyfélállomány ellensúlyozni tudja majd az extraprofitadó és az erősen inflációs környezet lakossági spórolást ösztönző hatását.

Nagyságrendileg helytálló a sajtóban megjelent 500-600 milliós összeg az idei különadó-fizetési kötelezettségünkről – mondta az Index érdeklődésére Fedák István vezérigazgató a tőzsdei társaság eredményközlő sajtóeseményén. Polányi Zoltán ezt annyival egészítette ki, hogy köszönhetően a rövid távon is eredménytermelő termékportfóliónak, többek között például a lakás- és utasbiztosításoknak, ki tudják termelni ezt az adóterhet.

Azzal kapcsolatban egyelőre óvatosan fogalmaztak, hogy vajon az inflációs nyomás hatására visszaeshet-e a lakossági kereslet a termékeikre. Polányi Zoltán úgy fogalmazott, hogy egyrészt arra számítanak, hogy mivel válságos időkben hagyományosan nő a lakossági érdeklődés a biztosítási konstrukciók iránt, ezt szeretnék kihasználni. És mivel az élet- és nyugdíjbiztosítás-kötés fő szezonja az adókedvezmények miatt hagyományosan a negyedik negyedév, továbbá a vállalati konstrukciók többségének újrakötése is ekkor esedékes, ezért jelentősebb értékesítési kampánnyal készülnek rá. A hosszabb távú terveik között szerepel a lakossági kötelező felelősségbiztosítások piacára is belépni.

Ugyancsak a közeljövő tervei között szerepel a vállalati konstrukciók finomhangolása mellett a kapcsolódó IT-struktúra fejlesztése is. A termékfejlesztés igazodik majd a banki partner esetleges külföldi terjeszkedési terveihez is. De nem korlátozódik csak arra.

A tulajdonosi kör ennél sokkal ambiciózusabb és gyorsabb külföldi terjeszkedésben gondolkodik

– válaszolta az Index érdeklődésére Fedák István. Elhangzott az is, hogy a bankholdingos együttműködés igazi hatása majd csak 2023-ban kezd érződni, és ennek eredményeképp

2024-től 3 milliárdra, 2026-ban pedig 4 milliárd forintra emelkedhet a CIG Pannónia eredménytermelő képessége.

A társaság egyébként úgy látja, hogy a jelenleg 300 forint alatt gazdát cserélő részvény alulértékelt, amit szerintük a Concorde elemzése is alátámaszt. Az alapkezelő közelmúltbeli értékelése szerint a fundamentumok alapján 400 forint körül kellene forognia a papírnak. Épp ezért a cég iránti bizalmat erősítendő a közelmúltban a menedzsment is vásárolt a biztosító részvényeiből. Elhangzott az is, egyelőre nincs változás a társaság tavaly decemberben lefektetett osztalékpolitikájában sem, a különadó ellenére is fizetnének osztalékot az idei év eredménye után.

