Már élelmiszervásárlásra is hitelt adnak egy brit üzletláncnál

A portál szerint a mélyhűtött élelmiszerekre specializálódott Iceland nevű üzletlánc – a Fair for You etikus (nonprofit) hitelezővel együttműködve – egy kamatmentes hitelt nyitott a vásárlói részére. A mikrohitelt iskolai szünetek idején lehet igényelni, és egy kártyára utalják át a pénzt. A rendszert az Iceland már mintegy két éve teszteli, eddig több mint 5000 vásárlójukat vonták be a programra.

A hitel összege 100 font (körülbelül 48 ezer forint), a törlesztését pedig hetente lehet végrehajtani. Minden héten 10 fontot kell visszafizetni, de a vásárlók választhatják ki, hogy a hét melyik napján akarnak rendszeresen fizetni.

Az üzletlánc azért csak az iskolai szünetek idejére (a briteknél egy év alatt összesen hat ilyen időszak van) nyitotta meg a hitelfelvételi lehetőséget, mert szerintük ez garantálja, hogy a hitelt csak az átmeneti nehézségek alkalmával használják fel a fogyasztók, és nem erre támaszkodnak egész évben. A visszajelzések szerint az embereknek sokat segít a mikrohitel, ugyanis így ritkábban kell élelmiszerbankoktól segítséget kérniük, és kevésbé valószínű, hogy lemaradnak a bérleti díjak és a számlák fizetésével.

Richard Walker, az Iceland Foods ügyvezető igazgatója a lépést úgy kommentálta: az emberek minden eddiginél nehezebben tudják megvásárolni a hétköznapi termékeket is, ezért az üzleti élet szereplőinek és a kormánynak új ötletekkel kell előállniuk, hogy működőképes megoldásokat találjanak.